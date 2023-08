Imamo dva Prljava Kazališta! Nastalu dramu ekskluzivno je komentirao Jasenko Houra: "To bi tek bilo do kraja tužno i tragično"

Hrvatsku glazbenu scenu nedavno je uzdrmala vijest da odsad imamo dva benda istog imena - dva Prljava Kazališta. Novo Prljavo kazalište priprema album, radi punom parom, a prije nekoliko dana snimali su i spot. Kako ćemo znati na čiji koncert idemo, čije pjesme slušamo, hoće li novo Prljavo kazalište svirati stare pjesme kultnog rock benda? Sve ove teme pretresene su s novim Prljavcima, a o zbunjujućoj situaciji ekskluzivno za IN Magazin progovorio je i Jasenko Houra.

Davorin Bogović nakon 40 godina vratio se u Prljavo kazalište. Prvi pjevač Prljavaca ponovno je stao pred mikorofon banda. No, svejedno nije zamijenio Mladena Bodaleca. Pitate se kako je to moguće? Stvari postaju jasnije kad vam kažemo da od sad na sceni imamo dva Prljava kazališta. Ono novo, uz Davorina, čini još jedan bivši član starog: bubnjar Tihomir Fileš te nekadašnji gitarist benda Pips, Chips i Videoclips Alen Kraljić.

"Zbilja to nisam očekivao, dobro veli Filko , sviđa mi se materijal i rado sam to otpjevao, smao nisam očekivao da ćemo se tak prozvati. To mi je bilo malo iznenađenje, ali poslije kad sam si razmišljao, pomislio sam ma tooo", izjavio je Davorin.

"Kraljić je htio neko drugo ime, ali prekasno je", dodao je Tihomir Fileš.

"Ja sam htio Pips Chips i Videoclips da malo Dudeka dignemo pa da se svađamo", našalio se Alen Kraljič.

"Prekasno je shvatio da će demokratski uzusi vladati u ovoj ekipi i da smo mi iz Dubrave ga duplo prešišali pa kod glasanja nema nikakve šanse", zaključio je Tihomir.

Bubnjar Fileš, koji je Jasenka Houru sudskim putem pokušao spriječiti da nastupa pod imenom Prljavo Kazalište, ne vidi ništa sporno u tome što na domaćoj sceni sada postoje dva banda s istim imenom.

"Osnivač sam i radim i manadžement, sviram bubnjeve i aranžer sam na pjesmama, a osim toga imam i žig Prljavog kazališta, nosilac sam prava", izjavio je Tihomir.

"Ne mislim da će to zbunjivati publiku. Mi sviramo rock and roll. Ovo je dosta žešće od onoga što radi Prljavo kazalište, trenutno ovo drugo. Potpuno drugačije. Ja držim fige i jednima i drugima, stvarno nema nikakve zle krvi, to bi glupo bilo", zaključio je Alen.

"Jer mi nećemo ići na turenju niti ćemo lijepiti plakate, da netko ne bi znao za koji koncert kupuje ulaznice", pojasnio je Tihomir.

IN Magazin eksluzivno doznaje što o svemu misli Jasenko Houra.

"U Mladenovo i svoje ime dođe mi da se ispričam za cijelu situaciju jer nemam što drugo. Ne znam što bi pametno na to sve zajedno mogao dodati, jer je apsurdna, na kraju krajeva apsurdna. Mi smo se, imat ćemo vjerojatno još svoje epiloge, ali mi smo se rastali između sebe 80-ih godina. To je stravično daleko, čak se i ne vidimo", kaže Jasenko.

Ipak, novom Prljavom kazalištu Houra nema namjeru zabraniti izvođenje svojih pjesama.

"Ne, ne. Kako bi to čovjek napravio? Što bi bilo tko mislio o meni kada bi takav potez povukao sada, jer on bi se vjerojatno refelktirao i na druge ljude koji to sviraju, nažalost, ne pada mi ni napamet , samo neka svi sviraju. Što bi ja to trebao raditi, to bi tek bilo do kraja tužno i tragično kad bi išao u takvu priču, mislim", smatra Jasenko.

Novo Prljavo kazalište na domaću estradnu scenu sletjelo je "Svemirskim toboganom". Tako se zove njihova nova pjesma kojom najavljuju Uderground, album koji izlazi 22. rujna.

"Ne idemo u publiku koja je interesna sfera Mladena i Jasenka, mi nastavljamo na prvi album 77./78. prvi album do Crno bijelog svijeta samo u modernim producentskim uslovima", ispričao je Tihomir.

No konačni sud ipak će dati publika.

