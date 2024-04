Janko Popović Volarić o obožavateljicama koje su ga godinama častile brojnim doživljajima: ''Te užase koje sam ja vidio, svašta sam doživio...''

Skakao je iz aviona, biciklom se zaputio od Zagreba do Splita i Beograda, lomio kosti na različitim snimanjima, no uvjerava nas, najdraža su mu opuštanja u šumi. Janka Popovića Volarića uhvatili smo na zagrebačkoj premijeri filma ''Pamtim samo sretne dane'', gdje je za In magazin otkrio na što je najponosniji, uživa li u 40-ima te vidi li se u budućnosti kako ponovno mijenja pelene.

Ratko Polić u njemu je odigrao svoju posljednju veliku ulogu, zbog čega film ''Pamtim samo sretne dane'', Nevija Marasovića, nosi znakovitu težinu.

Priča je to o umornom starcu koji, sjedeći u restoranu, promatra goste, koji predstavljaju njega i njegovu obitelj tijekom važnih trenutaka njegova života. U jednom trenutku, postaje jasno da je starac zapravo umro i promatra vlastiti život.

''U tim očima je stvarno bilo ta svijest da je to vjerojatno zadnji film, mislim ježim se kad pomislim na to a kamoli pričam. Nekako se to osjetilo i u očima mu se vidjelo. Dva puta mi je održao isto predavanje koje mi je jako utjecalo na neke moje daljnje odluke vezano uz karijeru i uz količinu posla tako da mi je baš bila životno važna ta suradnja s njim'', priča Janko Popović Volarić.

Kada bi bacio pogled unazad na svoj život, na što je najponosniji a za čime možda najviše žališ?



''Imam dosta zanimljiv i lijep život, velikog sina koji mi je najveći ponos i sreća. Obožavam svoj posao. Nemam puno, ali imam divne prijatelje, tako da nije sad… teško mi je reći, žalim za nekim, svi smo napravili sto grešaka ali kad sagledam baš sam zadovoljan'', zaključio je Janko.

Ima zašto i biti. Uz to što je u karijeri nanizao brojne uloge, kako u domaćim serijama tako i u filmovima te kazališnim komadima, otisnuo se na različite strane svijeta, od Škotske do Japana, skakao iz aviona, te se zaputio biciklom od Zagreba do Splita, pa i dalje do Beograda.

''Ali dogodi se nešto čudno, da ležim dva tjedna na plaži ne opustiš se kao ta dva dana na biciklu, postanu nebitni i računi i svakodnevni život, gledaš prirodu oko sebe i obogatiš se strašno'', priča.

Je li skloniji izazovima i rizicima na privatnom ili poslovnom planu?

''Mislim da sam dosta riskirao, nisam se slomio nikad u privatnom životu, a skupio sam osam lomova na snimanjima. Trostruki lom nosa, dva prsta sam slomio i tu sam postao sad malo pametniji'', kaže.

Najbolja stvar kod ulaska u 40-te i tog života u 40-ima?

''Ja još uvijek nisam baš svjestan 40-ih ali neke stvari koje si ganjao skužiš da nema nikakve potrebe, nemaš šta ganjati'', kaže.

Jer Janko stari poput dobrog vina, barem ako pitate brojne obožavateljice koje su ga s godinama častile svakakvim doživljajima.

Jesu li suptilnije ili su izravnije danas?



''Bila je ta faza, nisam više aktivan toliko na društvenim mrežama, ali bila je ta faza kad sam bio i to je bilo svega, svašta sam doživio'', priznaje.

Koji su bili najbizarniji momenti?

''Neću vam to uopće pričat, te užase koje sam ja vidio…ne mogu'', bio je iskren.

Upišete li Jankovo ime u internetsku tražilicu, zasut će vas liste najpoželjnijih neženja ili najzgodnijih glumaca, na kojima i danas uvjerljivo stoji na vrhu.

Koliko mu je dobar izgled toga dobrog donio u životu, a koliko je možda nekad bio otegotna okolnost?



''Neki putevi su lakši ali neki su teži. Ponekad mi u mojoj profesiji ide na živce što sam u tom nekom loncu i da bih se izborio za tu neku poziciju koju bi htio u tom poslu raditi, a ne glumiti zgodne zavodnike, to bude mana, al onda s druge strane sam dobio zbog tog nekog dojma koji meni nije jasan al dobro'', kaže.

Iako je iznimno ponosan otac, danas već odraslog sina Davida, neke su karte tu još uvijek na stolu…

Imamo Al Pacina, Roberta Denira, svi su postali očevi po neki put u poznim godinama, vidi li se kako s 50, 60…mijenja pelene?

''Ne vidim se, nemam u planu sa 70 imati djecu, ali sad da se desi, da imam još neko dijete to bi bilo lijepo ali o tom potom'', zaključio je.

Je li Janko sretno zaljubljen, sretan, zadovoljan?

''Ja sam baš jako sretan'', odgovorio nam je u svom stilu.

