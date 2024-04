Holivudske zvijezde u Osijeku: Glumci opčinjeni hranom, poviješću i ženama!

Impresionirani slavonskim delicijama, ovdašnjom kavom, ljudima i poviješću, holivudski glumci Chris Moss i Massi Furlan punim plućima uživaju u Osijeku. Onamo ih je doveo redatelj Vjekoslav Katušin, zaslužan za dolazak zvijezda poput Erica Robertsa u Slavoniju. Ovdje snima svoj drugi nastavak filma Wrongful Death, a naša Aleksandra Keresman zavirila je na set i otkrila kako se svi snalaze s hrvatskim jezikom i u što su se ovdje zaljubili.

U kutcima ulica najvećeg slavonskog grada ili pak na njegovoj poznatoj tvrđi, ovih biste dana lako mogli u šetnji sresti neka holivudska imena. Dok nisu na setu filma Wrongful death 2, redatelja Vjekoslava Katušina, glumci punim plućima guštaju u čarima Slavonije i upijaju jezik.

''Lijepa žena…Da, stvarno ima lijepih ljudi ovdje, nisam očekivao toliko ljudi koji izgledaju tako zdravo i sretno, ne znam je li to do Osijeka ili je tako u cijeloj Hrvatskoj. Sve mi se ovdje sviđa, postala je poput drugog doma. Ne mogu se sad sjetiti nečeg specifičnog, ali na primjer način na koji pripremaju meso, kako pune stvari, ne znam ni koje meso jedem, je li piletina, puretina, svinjetina, ne znam.. ali je fino i način na koji rade kavu, peciva, odlično'', priča Chris Moss.

''Da, ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj iako sam Talijan, živio sam u blizini. Dolazim iz Trevisa, u blizini Venecije. Svi volimo espresso. Pijem četiri do pet espressa na dan. I ovdje ljudi vole pušiti kao u Italiji'', kaže Massi Furlan.

Vjekoslav, koji već godinama živi i radi u Njemačkoj, nikad nije zaboravio svoje korijene. Dapače, već godinama na istok Hrvatske dovodi glumce poput Erica Robertsa, Michaela Parea i brojne druge, kojima ne propušta, izvan seta, otkrivati najslađe slavonske tradicije.

''Kad kuhamo u kotliću, čobanac, ili grah, oni to ne znaju, oni to nikad nisu vidjeli pa je njima to fenomenalno samo se svi poslije žale, Vjeko bio sam kod tebe tjedan dana, dobio sam tri, četiri kile, moraju odmah u teretanu'', kaže Vjekoslav Katušin.

Zato su šetnje gradom, prava prilika za potrošnju kalorija i upoznavanje s poviješću.

''Znam da ste naravno prošli kroz tragediju rata ne tako davno, ali iako je to tragično, meni je lijepo vidjeti tu povijest, zgrade koje imaju karakter, izloženu ciglu. Da, vide se još rupe od metaka i znam da je to grozno ali meni ljepota leži u tom novom i starom, u Americi ne možete vidjeti povijest'', kaže Chris.

Massiju su pak ovi bolni podsjetnici na pročeljima, detalj s kojim se i osobno mogao povezati.

''Dobio sam rak 2015 i imao cjevčicu u trbuhu, pa još uvijek imam malu rupu od toga koja nikad nije zatvorena tako da je to podsjetnik na to što sam preživio. A usput izgleda poput rupe od metka, a kako ja uvijek igram negativce koje upucaju, štedim produkciji novac, jer ne moraju raditi rupu'', priča Massi.

U lipnju će se filmskoj ekipi pridružiti i Eric Roberts, Michael Pare te glumica Bei Ling.

''Obožavam s njima radit, vrlo je lijepo i atmosfera je dobra i mislim da je to najbitnije na setu. Nema vikanja, nema deranja, ili ti nosiš kablove ti nosiš rasvjetu pa ti nisi ništa vrijedan. Uspješan film je samo onda dobar ako je ekipa i glumci, svatko je bitan na setu'', priča Vjekoslav.



''Vjeko je „stara škola“, vintage redatelj, voli stvarne, opipljive stvari. Kada vidite određene scene u filmu, većina toga nisu specijalni efekti'', kaže Chris.

Iako se radi o poprilično krvavom trileru, u kojem obojica glume detektive, na setu je atmosfera sve osim dramatična.

''Massi Furlan me nazvao prije početka snimanja i rekao Chris moramo uvježbati ove ljubavne scene. Gledam kroz scenarij i govorim, ali mislim da ih nema. Ne, ne, bolje da ih uvježbamo. Za svaki slučaj'', kaže Chris.

Za Massija je ovo kratki odmak od zlikovaca koje tumači, kako kaže, 98 % posto vremena u Hollywoodu.

''Mislim da su zlikovci većinom najupečatljiviji likovi, svi pamte zlikovca. Nikad ne osvoji djevojku ali…'', dodao je Massi.

Iza njega su filmski naslovi kao što su Nolano Vitez tame, Jumanji iduća razina, Zločesti dečki zauvijek, Ferrari, a zanimljivo je kako se sa 17 prijavio u vojsku kao dio posade u helikopteru.

''Prevozili smo Papu Ivana Pavla drugog 89' ili 88'. Vozili smo ga do najviše planine u Italiji, Monte Bianco'', prisjetio se Massi.

A danas zato uživa u Hrvatskoj, u kojoj Vjekoslav kontinuirano nastoji vratiti nadu mladima, posebno onima koji napuštaju Slavoniju.

''Zato tu snimam filmove da im pokažem iz perspektive ljudima da se sve može napravit, ako hoćeš. Kad mlade ljude pitam što želite bit, što vam je najveći san, pa eto bio bih glumac ili pjevačica ali nemam ja to, od toga ništa. Ti si već izgubio nadu u sebe'', kaže Vjekoslav.

Kako kaže, on je pravi primjer da snovi itekako mogu postati stvarnost, pa tako i oni da slavonske ravnice pretvori u Hollywoodu atraktivne filmske lokacije.

