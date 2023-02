Jedan od najznačajnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj na glazbenoj sceni ostavili su neizbrisiv trag

Najbolji hrvatski tamburaši, jedan od najznačajnijih tamburaških sastava u Hrvatskoj više od 30 godina predstavlja uzor brojnim mladim tamburašima. Na glazbenoj sceni ostavili su neizbrisiv trag, a ekipa In magazina posjetila ih je u Županji gdje se održalo 56. Šokačko sijelo.

Bogata diskografija Najboljih hrvatskih tamburaša dovoljno govori o kakvom se tamburaškom sastavu radi. Iako iza sebe imaju 30 izdanih albuma, nebrojeno osvojenih nagrada te 300 skladbi, u sjećanju su i dalje ostali trenutci kada nije bilo lako.

Pogledaj i ovo Najbolji hrvatski tamburaši 'Bit će to čarobni spoj zelene i plave Hrvatske koji će razgaliti dušu'

''Oni dani kada smo stvarali državu zajedno s našim braniteljima i svim ljudima koji su u to vrijeme bili aktivni i to je nešto što nikad nećemo zaboraviti. To nam je zaista u najdubljem sjećanju'', govori Stanko Šarić.

Prije donošenja odluke o profesionalnom bavljenju glazbom, prethodile su godine sviranja. Veliku ulogu obilježili su već prvi albumi, nakon kojih su krenule svjetske turneje. Ljubav prema glazbi bila je glavna motivacija za razvoj ovog tamburaškog sastava.

''Nekako u svom malom okruženju, prijateljskom smo voljeli svirati tambure. To je nešto što nas je nosilo'', dodao je Stanko.

Tambure su jedan od zaštitnih znakova Najboljih hrvatskih tamburaša, a ljepota zvuka dolazi do izražaja u mnogim pjesmama. Iako recepta za hit nema, najvažnije je prenijeti emociju, što članovi ovog sastava itekako znaju. Njihove pjesme bile su važne u svim životnim događajima.



''Al ako se napravi pjesma koja jednostavno nađe svoj put nije važno na čemu je ona odsvirana. Ona jednostavno zarobi ljude, onako njihove emocije i njihova srca i ona živi svoj život'', kaže Stanko.

Ljubav prema zavičaju vidljiva je u mnogim pjesmama. Slavonija je često inspiracija, a selo Štitar ima posebno mjesto u njihovu srcu. Iako su u svojoj bogatoj karijeri nastupili diljem svijeta, veza sa slavonskim selom je neraskidiva.



''Zbog ljubavi koju su iskazali prema onom što radimo i dali su nam nekakvu zadovoljštinu i odgovor na ono, na onaj strah u čovjeku pogotovo koji se bavi glazbom da si dobrodošao u svom selu'', kaže Stanko.

Iako je glazba njegov život, frontmen Najboljih hrvatskih tamburaša Stanko Šarić priznaje kako je život imao neke svoje planove. S diplomom građevine ostao je u glazbi te tako nastavio promicati ljubav prema tradiciji.

''Onda sticajem okolnosti sam, ne znam ni ja sam kako, završio na fakultetu građevinskih znanosti i završio sam ga nekako s malim zakašnjenjem od godinu dana.”

Tambura u srcima ljudi ima posebno mjesto, baš kao i pjesme Najboljih hrvatskih tamburaša. Mnogima su one bile poticaj i budile nadu u bolje sutra. Uz njihove pjesme se pjeva, pleše, ali i plače, i to možda najbolje govori o važnosti ovog tamburaškog sastava. Njihova uloga i značaj u hrvatskoj glazbi ostat će zauvijek upisana velikim slovima.

