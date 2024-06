Grupa Dalmatino o utjecaju Runjića i Olivera na njihovu karijeru, a priznaju da su znali osjetiti i zavist zbog uspjeha!

Nakon godinu dana grupa Dalmatino će sljedeći tjedan objaviti novu pjesmu, koju su pretpremijerno u studiju zapjevali samo za In Magazin. Omiljeni Splićani su našem Gordanu Vasilju za In magazin otkrili brojne javnosti nepoznate detalje o njihovu privatnom i glazbenom životu.

Nova pjesma grupe Dalmatino miriše na hit! Spot za singl ''Di si željo do sad bila'', čiji djelić pretpremijerno možete čuti u prilogu In magazina, izlazi sljedeći četvrtak, na blagdan svetog Ante.



''Pjesma obećava i svi koji vole grupu Dalmatino, voljet će je i dalje.'', govoriZdravko Sunara.



''Uvijek je teško napraviti jednu pjesmu da ima srca i da lijepo zvuči i da se ljudima zalijepi za uši.'', govori Ivo Jagnjić.



''Naravno, hoćemo zadržati svoj timbar i svaki put dignuti jedan level iznad, svirački i produkcijski, dakle recept je jednostavan. Međutim, jednostavan je recept i za palačinke pa nisu svima dobre.'', dodao je Ante Gašpardi.

Iako su osnovani daleke '96., posljednje dvije godine žive svoj glazbeni san. Ovi miljenici publike su u samom vrhu liste izvođača s najviše prodanih ulaznica.



''Nakon korone dogodilo se neko čudo, dogodila se ta famozna ''Dajen ti rič'' ostao sam bez teksta, nisam mogao vjerovati, a onda je došla 'Refužo'. I kad nam je Miro Pavlović koji nam je organizirao Arenu Zagreb rekao 'dečki, druge godine Arena', ja sam ga pogledao ovako 'jel ti nas zezaš?'', priča Ivo Jagnjić.

Dalmatinskom pismom su ih, kažu, zarazili neponovljivi Zdenko Runjić i Oliver Dragojević.



''Došli su Runjić i Oliver i samo su nam uštrcali injekciju 'Olivermiciccina' i pali smo u nesvijest.'', govori Ivo.

I dok su im neki poput Olivera nesebično pomogli, tijekom 26 godina duge karijere znali su na svojoj koži osjetiti i zavist.



''Ma ima puno svega u poslu. Na kraju balade smo ipak ljudi. Dogodi ti se da od ljudi od kojih očekuješ nešto lijepo, dogodi se upravo suprotno.'', kaže Ivo.

Njihov koncertni raspored ispunjen je više od godinu dana unaprijed, a tijekom brojnih putovanja ovoj duhovitoj splitskoj ekipi nikad nije dosadno.



''Čujte kad bi netko samo slušao o čemu mi pričamo, a ne bi nas gledao, rekao bi da se radi o ekipi koja ima između 17 i 21 godinu.'', govori Ante.



''Vidi, mi smo ti skupina vrlo neozbiljnih 60-godišnjaka ili uskoro 60-godišnjaka., dodao je Zdravko.

A na pitanje kako njihove supruge podnose to što su zbog koncerata često na putu, frontmen Dalmatina Ivo Jagnjić, inače otac troje djece, odgovara.



''Ja u šali kažem da smo mi tamburaši pa one su se za nas udale, a mi smo već bili tamburaši. Znači to njima nije nikakva novost. Zapravo familiji smo najkorisniji kad nas nema doma. Mi smo mediteranski ljudi. Kod mene doma ima i galame i vike, ima svega, ali sve je to normalno.'', kaže Ivo.

A zasad jedini djed u bendu Zdravko Sunara nedavno je imao velik razlog za slavlje.



''Gordane dragi, u subotu smo imali krštenje najmlađeg unuka, zove se Aron. Imam dva unuka i unuku i dva sina i kćer. Za sada je to tako, a nadamo se proširenju obitelji.'', ispričao je.

Pred članovima Dalmatina je jedno od najradnijih ljeta pa će ih plaža vrlo rijetko vidjeti.



''Ma ja sam ti tipični redneck. Crn sam ovdje, a kad bih dignuo ove rukave, vidio bi. Ja samo more moram gledat da me odmori.''

Ali zato će na svoje doći njihovi mnogobrojni obožavatelji jer će ih ovog ljeta imati priliku slušati uživo u svakom kutku Lijepe naše.

