Lionel Richie u IN magazinu poziva vas na svoje karaoke: ''Sve što vam mogu reći je...''

Malo tko nije otplesao sentiš uz njegov hit "Hello" ili se razbacao po plesnom podiju uz "All night long". Riječ je o Lionelu Richieju, čovjeku koji je prodao više od 120 milijuna albuma diljem svijeta te je ponosni vlasnik glazbene nagrade Grammy. Kako će izgledati njegov nadolazeći, kako ga on naziva, odmor i kako možete s njim zapjevati karaoke, doznao je Saša Knežić.

''Pozdravite hitove'' naziv je turneje ovog 75-godišnjeg mladića. Destinacija su Velika Britanija i Europa, a počevši 31. svibnja trajat će puna tri mjeseca. Za Lionela Richija, pravi godišnji odmor.

''Znam da možda mislite da sam lud, ali ja organiziram turneju i idem na odmor. Tako se osjećam. Imam negdje za otići navečer, nije to posao, za mene je to stvarno period u kojem se družim sa svojim prijateljima'', kaže.

Njih je na Starom kontinentu tijekom 50 godina karijere stekao pregršt pa Europu smatra najboljim mjestom za turneje.

''Tu su fanovi koji vas nikad neće zaboraviti. Ako izgradite lojalnu bazu fanova u Europi, imate ih za cijeli život. Gdje god da dođem, bila to Britanija, Belgija ili Škotska, dobrodošao sam. Kao da živim ovdje'', sretan je.

Tijekom karaoka, kako ih Lionel naziva, izvodit će svoje najveće hitove, od ''Hello'', koji je na počecima karijere odsvirao s Commodoresima, do ''All night long'', kao perjanicom kasnije solo karijere.

Iako show neće trajati cijelu noć, već dva sata, Lionel svojim mnogobrojnim obožavateljima preporučuje jednu važnu stvar.

''Sve što mogu reći je – dođite pripremljeni na jednu stvar, da pjevate glasnije od osobe do vas! Izvedba je u publici, pjevači su u publici, zato dođite na noć karaoka sa mnom, nadam se da ćete se zabaviti!'', pozvao je.

Osvajač Grammyja s više od 125 milijuna prodanih albuma, turneju počinje u Belfastu, završava u Madridu, a Hrvatima najbliže nastupit će u Pragu, Beču i Budimpešti.

