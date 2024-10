Razgovarali smo s Aleksandrom Berić, najuzornijom hrvatskom seoskom ženom: ''Jako sam počašćena!''

Ona je, tvrdi, spoj modernog i tradicionalnog. Aleksandra Berić iz Ljupine ovogodišnja je najuzornija seoska žena, a izabrana je na natjecanju u Benkovcu. Čime se istaknula, provjerila je ekipa In magazina iz prve ruke, na njezinu obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

'''Ja sam Aleksandra Berić najuzornija hrvatska seoska žena 2024.

Svinjogojstvo je tradicija u cijeloj Slavoniji dakle svi su se prije bavili svinjogojstvom, svinja je prije bila blago kao i krava na gospodarstvu, već dugi niz godina se moji s tim bave tako da mi smo samo nastavili'', ispričala je Aleksandra za In magazin te dodala.



''2010. kad smo se oženili onda smo iz programa kapitalnih ulaganja napravili farmu za tov svinja, a prije toga su suprugova majka Vesna i Antun napravili ovu farmu koju ovdje vidite sa 50 krmača i svim popratnim objektima''.



Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Berić bavi se svinjogojstvom i ratarstvom, a Aleksandra koja je izabrana za najuzorniju seosku ženu, kaže, vodi papirologiju i sve ono što je potrebno kako bi OPG funkcionirao.



''Glavnina mog posla se odvija ovdje u uredu gdje aktivno pratimo mjere ruralnog razvoja, obavljam financijsko poslovanje za OPG i svu dodatnu paprilogoiju koja se mora pratiti, evidencije koje su potrebne za bavljenje poljoprivredom. To uvelike olakšava posao drugim članovima gospodarstva koji se mogu koncentrirat na druge dijelove posla'', kaže.



Ugostila nas je u kući koju je uredila za seoski turizam. Održavanje slavonske tradicije za nju je važno, a idućih godinu dana kao najuzornija seoska žena bit će čuvarica baštine.



''Ovdje se održavaju naše obiteljske svečanosti, primamo goste, iznajmljujemo prostor i u poslovne svrhe, gore u sobama mogu boravit i turisti'', priča.



''Sve zajedno smo opremili s namještajem koji smo nasljedili sa sve 4 strane, dugo to skupljamo još kao djevojka sve stvari, predmete, stare šalice, tanjure, predmeti koje su koristili naši djedovi i bake'', govori.



Aleksandra dio dana provodi na poslu, a evo čine se bavi kada se ne bavi OPG-om.

''Završila sam agroekonomiku na fakultetu agrobiotehnoloških znanosti u Osijeku, od prije 5 godina zaposlila sam se u gradskoj upravi tamo radim na poslovima vezanim za poljoprivredu najčešće provedba zakona i sve vezano uz to'', kaže.



Poslijepodne ističe - u fokusu su joj školske i izvanškolske aktivnosti djece - Barbare i Brune koji su joj potporu pružili na natjecanju u Benkovcu.



''Konkurencija je bila velika, sve žene su koje su se predstavile jako su kvalitetne, predlagale su ih savjetnice u ministarstvima, sa terena koje su svaki dan s OPG-ovima i znaju tko se s čime bavi tako da sve su pokazale iznimnu kvalitetu u svom radu, predanost, trud'', priča Aleksandra.



''Jako sam počašćena što sam odabrana ovaj put uz tako veliku i dobru konkurenciju, hvala udruzi što nam je dala šansu da se na tako jednom krasnom natjecanju predstavimo'', zaključila je.



Natjecanje iduće godine dolazi u Novu Gradišku, koja je Aleksandrinom pobjedom također dobila svojevrsnu promociju.

