Svi su primijetili zgodno pojačanje u "Kumovima", a naš mladi glumac osvojit će vas i svojim skrivenim talentima!

On je Ivan Čuić, poznatiji kao Neno iz popularne serije Kumovi. Gluma mu je prva ljubav, a jedno vrijeme okušao se i kao pomoćni kuhar u restoranu s Michelinovom zvjezdicom. Matei Slogar iz IN Magazina pokazao je svoje kulinarske vještine, ali i otkrio kako troši kalorije te pred našim kamerama vježbao jogu.

U Kumovima ga možemo vidjeti i u razgolićenom izdanju, a tajna forme glumca Ivana Čuića trenutačno je joga. Njome se krenuo baviti na početku pandemije.

"Kako ništa nije radilo, ništa se nije moglo nit gymovi nisu radili pa sam se tad krenuo baviti jogom, to je sport koji možeš radit u svom dnevnom boravku, a onda dok sam još studirao sam na scenskom pokretu vidio da sam dosta savitljiv, da mi je tijelo gipko pa sam rekao ajde idem ja to probat zaozbiljno", prisjetio se glumac.

Ivan kaže kako je samouk kada je o jogi riječ te nikada nije pohađao tečaj. Njegov lik u Kumovima Neno, bivši je sportaš, a i Ivan je svjestan koliko je važna briga o tijelu.

"Najdraže su mi te neke inverzije, neki handstand, dakle stoj na rukama ili bilo koje te neke što oni zovu obrnute asane gdje si izokrenut. Nekako sam i krenuo radit jogu jer sam htio cijelo djetinjstvo savladat taj handstand, a onda kako je bila korona bilo je vremena za bacat se, izvrnut, polomit, dobit masnice kako i sad imam. Tako da eto isplatilo se", zadovoljno kaže.

Osim joge i glume, Ivan voli i kuhati pa ga je u kuhinju privela i ekipa IN Magazina.

A što Ivan najviše voli kuhati doma?

"Pa moje nekako najdraže jelo je tjestenina, nešto od pšenice, ta neka glutenska jela su mi najdraža", govori, a evo što je pripremio u emisiji.

"Ovo je tjestenina s tunom, nema neki poseban naziv, ali je jednostavan: treba nam tuna steak, crveni luk, limun, kapri i tagliatelle. Pa krenimo", objasnio je.

Ivan je radio u restoranu s Michelinovom zvjezdicom, a evo koji su tada bili njegovi zadaci:

"Kako sam friško došao, imao sam neku strast oko kuhanja, nisam imao nekog iskustva, ja sam u principu nakon gimnazije upisao Akademiju tako da nisam išao u kuharsku školu. Kad dođeš i vidiš sve te profesionalce i koje su to brzine i koje su to vještine s nožem, to su ljudi koji, čak je bilo i onih koji su mlađi od mene, ali vidiš da imaju iskustva i koji su vješti. To je stvarno stresan posao kako vidimo i na filmu i na televiziji kad prikazuju neke scene iz kuhinja", priča svestrani glumac.

"Kad sam došao, ja sam imao te osnovne zadatke - rezanje, koji su mi sad postali strast. Kad netko nešto kuha uvijek zahtjevan da sam ja taj koji reže luk", istaknuo je i dodao: "Mene zovite za pripremu. To mi je gušt."

U kuhinji je imao i druge zadatke osim pripreme.

"Ono što se kaže - ja sam bio mali od palube, pa bi pomagao kad bi tuna došla jednom tjedno da se nareže na manje komade, pa bi pomagao na desertima, bio je raznih zadataka, radila se domaća pašta, moja omiljena hrana", prisjetio se te je potvrdio i da mu je omiljena kuhinja talijanska.

Planira li se vratiti u kulinarstvo?

"Pa sad mi je dosta dobro krenulo s glumom, a gluma je moja prva ljubav i volim glumit i nekako mislim da mi okej ide. Dokle ide gluma dobro, a kad ne bude išla onda ćemo se možda vratiti u kuhinju", priznaje.

Jednom je rekao i da imaš želju otvorit svoj restoran, a evo kako sada to komentira:

"Je, to bi bio neki dobar osjećaj u nekom selu imat svoj restoran živjet tamo tako da se samo spustiš iz svoje kuće u kuhinju i dočekuješ goste."

Ivan je otkrio i vrijedi li kod njega ona da ljubav prolazi kroz želudac te služi li se nekad kulinarskim vještinama da zadivi ljepši spol.

"Ja baš mislim da ono što uživam u tome da budem domaćin, isto kao i kod glume, uvijek je tu neka želja da nastupiš za druge, da šarmiraš druge svojom hranom", govori, a otkrio je i ima li djevojku.

"Imam, ali prije ona mene šarmira sa svojim kuhanjem nego ja nju jer je ona bolja u tome nego ja. Više sam ja naučio o kuhanju od nje, neke recepte i tako", kaže glumac.

"Vježbajte jogu, jedite tjesteninu i gledajte me u Kumovima", poručio je Ivan za kraj.

