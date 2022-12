Gibonni izrazio divljenje pokojnoj Ani Rukavini i njezinoj obitelji te pozvao naciju da se još jednom ujedini!

Na sutrašnjem 17. tradicionalnom humanitarnom koncertu ''Želim život'' za Zakladu Ana Rukavina, uz Prljavo kazalište i Miroslava Škoru, nastupit će i Gibonni.

U subotu navečer Nova TV vam donosi 17. koncert Želim život za Zakladu Ana Rukavina. Njega će svojim nastupom uveličati i Gibonni.

''Drago mi je da sam dio toga da možemo i moj bend i ja dati taj svoj doprinos. Najprije da ti kažem iskreno se divim familiji. Iz nekih svojih iskustava znam da kad familija povuče, kad ima energije, onda ljudi pamte. Isto jako važno, vaš doprinos od kolega koji niste zaboravili tako da ja se tu osjećam kao vanjski suradnik u nečemu što je samo po sebi jako plemenito i dobro i bez nas'', kaže Gibonni.

Gibonni je izrazio divljenje prerano preminuloj Ani Rukavini i njezinoj želji da prije kraja života zakotrlja lavinu dobrote koja će pomoći drugima.

To je najveće, teško se uopće uživjeti i probati ući u tu kožu i probati to razumjeti. To je stvarno vrijedno divljenja'', dodao je.

Zaklada Ana Rukavina proteklih 16 godina sustavno i predano radi na razvijanju Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, zbog čega je do danas 160 ljudi dobilo nadu za spas života.

''Svaka zaklada koja preživi više od tri godine je čudo. Mi moramo malo i govoriti istinu, mi smo ipak mali narod i previše informacija za jedan mali narod i nekad se zna dogoditi da ti dođe, nije o ovome popularno govoriti, ali je istina, da imamo svi dobru namjeru, ali dođe do zamora materijala jer ima puno adresa na koje bi se čovjek trebao odazvati, ali ja ti kažem, ako je nešto preko tri godine…to je čudo i svaka čast obitelji i vama kolegama što držite uspomenu na nju jer su rezultati stvarno izvrsni'', zaključio je Gibonni.

Podsjetimo, koncert možete pratiti u subotu od 20 sati i 15 minuta na Novoj TV i našim online kanalima.

''17. 12. vam je koncert, a mi možemo već krenuti. 060 9000, nećemo ništa pogriješiti ako zovemo odmah, samo može biti bolje. Ljudi moji vidimo se tamo preko malih ekrana'', poručio je Gibonni.

