Mario Valentić vodi vas na svoju Vijetnamsku avanturu: "Imali smo okvirni plan, ali..."

Njegova putovanja nikada nisu samo putovanja. Kineziolog i trener Mario Valentić nedavno se vratio iz Vijetnama, koji je RAzgledao turistički, ali i na sportski način. Tako je ovu zemlju u jugoistočnoj Aziji proputovao gotovo cijelu, i to avionom, motorom, biciklom, kajakom i brodom. Svoje dojmove podijelio je s Lanom Samaržijom.

Ova zemlja ponosi se planinskim dijelom i nizinskim, ali i obalom okupanom Južnokorejskim morem. Vijetnam se pruža u meridijanskom smjeru u duljini od približno 1650 km. Pravi izazov za avanturiste poput Marija Valentića, koji se na putovanje ovog puta otisnuo u muškom društvu.

"Imali smo okvirni plan, imali smo dva leta unutar Vijetnama, i okvirni tinerar koliko ćemo gdje biti, ali što ćemo raditi ili gdje to smo na licu mjesta i putem se dogovarali i realizirali raznorazne radionice i izlete. Na južnom dijelu par izleta, onda smo išli avionom u središnji dio Vijetnama koji je zapravo najuži, oko 50 kilometara, grad Da Nang i Hoi an i na kraju je treća etapa bila gore, glavni grad Hanoi, sjeverni dio Sapu i Long Bay", ispričao je Mario.

I tako je ovu državu u jugoistočnoj Aziji proputovao gotovo cijelu. Među ostalim, na dva kotača, jer Vijetnam se naziva i ''Kraljevstvom motora''. Prema podacima njihova Ministarstva prometa, na 100 milijuna stanovnika registrirano je čak 60 milijuna motora i samo 2 milijuna automobila.

"Naravno da smo koristili i te neke izlete tamo gdje i svi ostali turisti odlaze, ali smo i pokušali bit Vijetnamci, ono ne da nas netko vozi nego ajmo mi vozit motor. Rojevi motora i to je onako neksvakidašnje, i potpuno drugačije. I oni to zovu organizirani kaos. Tamo ne vrijede pravila koja kod nas vrijede. Ali nitko se tamo ne sudara", otkrio je.

A onda su osim toga planinarili, veslali u kajaku, biciklirali. Osjetili svu ljepotu rijeke Mekong, jedne od najvećih i najdužih na svijetu, ali i predivnih pješčanih plaža Da Nanga.

"Ušće rijeke Mekong je dolje u Saygonu, to smo se vozili s nekim brodicama, i sito veslali, i to je poznata destinacija turistička – ušće rijeke Mekong i plantaže voća egzotičnih. Obiluje povrćem, što je meni izvrsno, streetfood je bogat i sve se na ulici događa, tko voli takvu vrstu hrane, a ja sam taj, može u Vijetnamu doći na svoje", poručio je.

Nisu propustili ni njihovu nadaleko poznatu kavu s jajetom, koja je nastala početkom Drugog svjetskog rata, kada je zavladala nestašica mlijeka.

"Najveći izvoznik kave nakon Brazila, imaju zaista raznovrsne kave i dobre su ima kave. Nisam nikad to ranije probao, pa smo išli na radionicu kave, i to je bilo super, šest vrsta kave radili smo i pripremali zajedno", pohvalio se Mario.

Savršen je to način za upoznavanje domaćih ljudi i običaja. Osim obilaska poznatih znamenitosti, pronašao je vrijeme i za kazališta osmišljena kako bi turisti bolje upoznali, ali i doživjeli njihovu povijest.

"Reklamirao se taj Hoi an Memory show, Hoi an ej grad dakle pod Unescovom zaštitom, ima neku svoju povijest, i ta predstava memory show gdje sudjeluje preko 500 izvođača, glumaca, više su to pelsači glumci. U tom parku podsjetilo me na naš Jarun, to je na otvorenome. Da smo se frend i ja svako malo ježili od audio, lasera, rasvjete, ta količina ljudi, scenografija, to je ogromno i zaista impoznatno za vidjeti", izjavio je.

I tako Mariju dali samo još pregršt ideja za nova putovanja koja planira.

