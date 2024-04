Veliki povratak Ilana Kabilja: Otkrio je razloge zbog kojih se povukao sa scene na vrhuncu popularnosti!

Nakon desetljeća stanke Ilan Kabiljo vraća se na scenu. Jedan od najpopularnijih pjevača 90-ih, čiji se hitovi ''Kad nema ljubavi'' i ''Prekasno za nas'' rado slušaju i danas, ima novu pjesmu. Zašto se na vrhuncu popularnosti povukao iz javnosti, kakvo iznenađenje sprema s Ivanom Banfić te čime se bave njegova supruga i djeca, otkrio je Anji Beneti.

Rijetko tko se ne sjeća zaraznih ritmova Ilana Kabilja koji je devedesetih godina žario i palio domaćom dance scenom.

"Bilo je dosta i grudnjaka na stageu, pozdrav supruzi haha! Ali to su neka lijepa sjećanja i mladost dok se čovjek kao klinac osjećao kao rock star", prisjetio je Ilan.

Da nije prekasno za nas - jasno mu je poručila dance generacija u prepunoj zagrebačkoj Areni. Reakcija publike na Mega Dance partiju potaknula ga je na povratak na glazbenu scenu.

"Tamo sam bio inspiririran s velikim brojem obožavatelja naše glazbe iz 90-ih i mnogi su mi došli i prišli i rekli - daj Ilan snimi još neku pjesmu za nas stare fanove", otkrio je.

"Jet set djevojka" upravo je ugledala svjetlo dana, iako je prašinu u Ilanovim ladicama skupljala od njegovih srednjoškolskih dana.

"Inspirirana jednom djevojkom iz te škole u koju su mnogi bili zaljubljeni i onda sam tu pjesmu negdje sa 17 godina htio dati Sandiju da pjeva, međutim ipak sam bio nekako ljubomoran da on to snimi", priznaje danas.

Senna M glavni je krivac što se ovaj vrhunski glazbenik primio mikrofona. Iako su "Kad nema ljubavi" i "Prekasno za nas" obilježili Ilanovu karijeru, najvećim hitom koji je ikad skladao smatra onaj koji je napisao za Ninu Badrić.

"Pjesma Ja za ljubav neću moliti je nastala doslovno kao nastavak Prekasno za nas, to je taj neki beat i Nina je došla kod mene i silno je htjela da zakopamo jednu pjesmu zajedno i ja sam joj to pustio i odmah je rekla, Ilan, to je to", prisjetio se glazbenik.

1990. je skladao i producirao pjesme za prvi album Ivane Banfić, koji zbog ratnih zbivanja nikad nije objavljen.

"Dino Dvornik i Gibo su nam na jednoj pjesmi snimali prateće vokale, ja bih vrlo volio da se taj album izda jer sam nedavno našao mastere od tih pjesama i s I Bee sam razgovarao da probamo to izdati. Da ljudi čuju što smo radili prije 36 godina ilI koliko već", zaključio je Ilan.

Mnogi sigurno žele čuti i razlog zbog kojeg se Ilan na vrhuncu karijere povukao sa scene.

"Prvo i osnovno došlo mi je do zasićenja silnih nastupa po raznoraznim diskotekama, ali najviše je bio problem što se sve više tražila neka narodna, novokomponovana glazba i onda bi ja došao negdje nastupati, a ljudi bi u mene gledali blijedo i čekali da počnu narodnjaci. Nisam više osjetio nekakvu inspiraciju u svemu tome, dobio sam djecu i udaljio sam se od glazbe i svega", otkrio je.

Danas živi u Beču i uživa u sretnom braku s bivšom manekenkom Anom, koju smo imali priliku upoznati u videospotu E.T.-jeve pjesme "Sve bih dala da znam". Ponosni su roditelji dviju kćeri.

"Starija jako dobro svira klavir, ali ona nažalost ne ide stopama profesionalne glazbe nego studira ekonomiju, dok je Lara veliki stručnjak u slikarstvu i pravi talent. Fenomenalno slika i ide u srednju školu za slikarstvo. Moja žena također profesionalno slika, ima svoj art account na instagramu i ispunjena je tim svojim umjetničkim pozivom", otkrio je.

Baš kao što Ilana cijeli život ispunjava glazba.

