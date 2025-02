Njih troje spremni su na sve: Bez čega će im biti teško preživjeti na pustom otoku?

S namjerom testiranja vlastitih granica, u četvrtu sezonu Survivora, koja počinje 3. ožujka, ulaze natjecatelji različitih zanimanja i profesija. U sljedećem prilogu In magazina naša Matea Slogar upoznat će vas s još troje mladih ljudi koji su spremni na sve. Saznali smo bez čega će im biti teško preživjeti, što bi sa sobom ponijeli na pusti otok i u kakvoj su formi.

''Ja sam Ivan Pernjak, dolazim iz Delnica, bavim se raftingom na divljim vodama na Kupi''.

''Ja sam Lara Zaurović, imam 20 godina, živim u Splitu i radim kao spa terapeut''.



''Ja sam Marin Kaselj, dolazim iz Bosne i Hercegovine, Žepče, imam 28 godina i po zanimanju sam konobar i fitness trener''.



I oni će se upustiti u avanturu zvanu Survivor. Život daleko od modernog svijeta za njih će biti izazov.



''Strah me što neću moći piti kavu i što neću imati teretanu, to mi je najveći strah da me strah kako će bit prvih dana kad tijelo shvati da nema kave ujutro'', priznaje Marin.



''Veselim se još toplom vremenu pošto sam ja iz Delnica, tamo je hladno bar neću morat ložiti. Taman još jedno ljeto mi super dođe prije rafting sezone da ne mogu izgorit kad krene rafting sezona'', govori Ivan.



Jedna od najmlađih među kandidatima bit će 20-godišnja Lara.



''Moji stalno to gledaju svaku sezonu, epizodu i oni meni jedan dan da se prijavim ja reko šta ću ja tamo...ali me od onda stalno znatiželja tukla i prijavila sam se, došla sam do ovdje i veselim se'', rekla je Lara.



Ono što ih najviše zabrinjava je glad.



''Naaveći izazov će definitivno biti hrana pošto dobiješ samo sitno riže, a ovo ostalo što uloviš uloviš, što pobijediš pobijediš, ako se zareda niz gubitaka onda će bit jako teško'', smatra.



Evo što bi da mogu, ponijeli na pusti otok.



''Neki burger, pizzu'', kaže Lara.



''Kafe aparat'', dodao je Marin.



Svi su u sportskim vodama, zbog čega jedva čekaju poligone.



''Prošla sam sve sportove što se dalo od košarke, tenisa, atletike i sad sam u teretani'', priča Lara.



''Natječem se s ovim OCR preprekama pa me i to podsjetilo na to...'', kaže Marin.



''Ići ću onako kao samuraj, kao viking, samo honor'', dodaje Ivan.



Kako će se ovaj trojac snaći, saznat ćemo od 3. ožujka, kada počinje nova sezona omiljenog zabavno-natjecateljskog showa ''Survivor''.

