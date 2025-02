Frontmen Lexingtona s pozornice u Zagrebu poželio supruzi da ostare skupa: ''Kad vidim nju...''

Vatromet emocija i puna arena koja je uglas pjevala pjesme grupe Lexington obilježili su vikend u Zagrebu. Frontmena Bojana bodrila je supruga Aleksandra, s kojom ima troje djece, a on joj je s pozornice poželio da ostare zajedno. Sve je raspametio i dolazak Željka Samardžića. Atmosferu s koncerta donosi naš Davor Garić za In magazin.

''Ne mogu opisati neke svoje emocije jer jednostavno sam se prepustio ljudima, oni su pjevali, ja sam uživao! Ovo je prva noć na turneji Dođi ove noći da zaista nismo gledali na sat. Nekako smo srcem pjevali i svi smo bili jedno. Što bi se reklo, kao jedan tim na terenu. Jedva čekam da se desi opet ova noć. Baš u zagrebačkoj areni jer je nekako posebna energija bila prisutna večeras i ja vjerujem da će tako biti i dalje'', izjavio je Bojan Vasković nakon koncerta Lexingtona u Zagrebu u subotu.



Turneja ''Dođi ove noći'', kojom Lexington slavi 20 godina rada, u Zagrebu je doživjela pravi vatromet emocija. Upravo je tako, emotivno, bilo posljednja dva desetljeća, koliko Lexington uveseljava svoju publiku.

Bojan Vasković Foto: DNEVNIK.hr



''Nekako što bi se reklo drugarski i prosto je ta energija iz godine u godinu bila jača, pjesme su nastajale i redale se'', kaže.



Nije mogao odoljeti pa je zapjevao i Olivera.



''To je muzika uz koju sam ja odrastao, kao dijete sam slušao pjesme Olivera Dragojevića, Miše Kovača, Hari Mata Harija, Dine Merlina, Čolića… To su ljudi uz koje sam i ja stasao'', kaže.



''I nekako sam sebi ispunio neke želje. Uvijek ostavim neki segment od dva do tri pet minuta, da bi što bi se reklo ostavim svoje srce'', dodao je.



Kao gost iznenađenja nastupio je Željko Samardžić. Otkrio je da je po peti put postao djed, rodila se unučica Lenka. Samardžić u areni ima koncert 14. ožujka.

In Magazin: Željko Samardžić - 2 Foto: In Magazin

''Za mene je Zagreb odavno jedna velika ljubavna adresa još iz vremena kad sam ovdje prvi put nastupao osamdesetih godina kada je bila Univerzijada. Kada bi svaku pjesmu koju sam snimio i otpjevao koncert bi trajao 6 sati. Ali nažalost moram da proberem ono što se u ovom času najviše ljudima dopada i znam da će to biti jedan ogroman veliki hor u zagrebačkoj areni'', kaže.



Marija Mikić je zapjevala hit Rano i otkrila u kakvim je odnosima s Mineom.

In Magazin: Marija Mikić - 2 Foto: In Magazin

''U fenomenalnim odnosima, čak mi je i poslije pjesme Rano još pomogla u životu i mnogo je ljubim, mnogo pozdravljam, i ona zna koliko je volim'', poručila je pjevačica Marija Mikić.



Umjesto Aleksandre Prijović, duet Dođi sebi, s Lexingtonom je otpjevala Natalie Balmix. Ovaj bend slušala je još kao djevojčica.



''To smo svi slušali dok smo prekidali… Potraži me, Kad sloboda ti dosadi i tako… Ja sam stvarno kao klinka slušala njihove pjesme, pričam sad unazad možda čak i deset godina'', govori Natali Balmix.

In Magazin: Natalie Balmix - 1 Foto: In Magazin



Frontmena Bojana iz publike bodrila je supruga Aleksandra. Par ima troje djece, a ove godine slave desetu godišnjicu braka.



''Ona mi je definitivno najveća podrška jer djeca nekako brzo rastu i znam da kad odrastu idu nekim svojim putem i mi moramo da budemo zajedno i to je sve u redu, i nekih sam se pjesama sjetio večeras kad nju vidim, jer dugo smo zajedno, odrastamo zajedno, rastemo uz tu muziku'', ispričao je.



Lexington dolazi u Zadar 8. i u Osijek 14. ožujka.

