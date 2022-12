Mate Bulić otvoreno o najtežem periodu u životu: "Dolazio mi je svećenik, hvala dragom Bogu što me ostavio!“

Kralj dijaspore Mate Bulić vratio se na pozornicu nakon dugog oporavka, dvadesetak kilograma mršaviji nakon mjeseci provedenih u induciranoj komi. Za njegovo su se zdravlje brinuli najbolji njemački liječnici i sada je to teško razdoblje iza njega. Kako je izgledala njegova borba s koronom, u kojoj je jedva izvukao živu glavu, Mate je u sasvim iskrenom razgovoru ispričao Davoru Gariću.

"Osjećam se jako dobro, drago mi je da sam među vama, da sam među starim prijateljima, da je ovo jedno okruženje pred blagdane, super", poručio je Mate Bulić, pa je otkrio i što o njegovoj situaciji kažu doktori.

"Vjerovali ili ne, svi pulmolozi, dakle Nijemci i ovdje u Hrvatskoj, i moji prijatelji i oni koje ne znam su ovako rekli: 'Mate samo pjevaj!' Jer je to jedan vid rehabilitacije, jedne dobre vibre, jedno rasterećenje. I dobro, to je sve došlo na svoje, ja sam presretan i hvala dragom Bogu što me ostavio i što mi je dao da mogu ponovno radit ono što najviše volim", kazao je Bulić.

Mate je izgubio 20-ak kila, no nije izgubio osmijeh i vedar duh.

"Pa ja se nadam da ću na neki način uvijek ostat taj jer sam nekako cijeli život pretežirao dobrim prijateljima, dobrom društvu. Bilo je i loših situacija i trebamo i to spomenut, ali uvijek kad čovjek zna što želi, što radi i hoće li to biti u toj viziji, onda se posebno karte slažu i posebna je to emocija koja se uvukla u mene, u moju dušu, pod moju kožu", priča Mate.

Opisao je i kako su izgledali njegovi najteži dani borbe s koronom u kojoj je jedva izvukao živu glavu.

"Teško pričam detalje iz tog perioda. Taj dio od šest mjeseci i inducirane kome je bila situacija u kojoj ja nisam apsolutno vladao sobom. Dolazili su ljudi koji su mi se javljali, svećenik je dolazio, pa su došli liječnici, i ja se tog dijela uopće ne sjećam. Tek se sjećam tog drugog dijela, dakle to je već bio 7. mjesec, kad su me stavili na civilni sektor i tu sam na neki način počeo razgovarat i komunicirat sa ženom koja je jako, jako pazila na sve ono što se događalo oko mene. Vrlo je bila decidna u tome što meni treba, osjećala je jer me zna dugo godina, i na neki način sam ja kroz ta neka dva i pol, tri mjeseca, tek na neki način znao da mi se nešto dogodilo. Pa sam pitao što mi je bilo, kako sam ovako mršav, sto nekakvih pitanja, pa su mi rekli da sam dobio koronu. Ali ovom prigodom moram reći, zahvaljujući mojoj kćerki Ani čiji je susjed predsjednik uprave klinika u Njemačkoj, baš su prijatelji bliski, mu je rekla: 'Doktore, moja tata umire, morate mu pomoć'. I on je skočio, vrlo se angažirao, a uz tu nekakvu priču, uz njemačku disciplinu i moju upornost, nadam se da je Bog rekao: 'Ajde, još malo ćemo ga ostavit, pa ćemo vidjeti šta ćemo s njim poslije'", zaključio je Bulić.

Otkrio je i što publika može očekivati od njega.

"Što se tiče koncerata, ja sam 12. mjesec pun, Već sljedeća godina se polako puni i imam jednu pjesmu koja će izaći za nekih 20-ak do mjesec dana. Ne smijem reći kako se zove", ostao je tajanstven.

Na kraju je otkrio da će blagdane provesti s obitelji.

Cijeli intervju s Matom Bulićem pogledajte u video prilogu.

