Trnovit put do uspjeha zvijezde Kumova: Od izbjeglištva preko anoreksije do pronalaska spasa u glumi!

Gordan Giriček, Daria Lorenci Flatz i Davor Rostuhar - tri dobro poznata lica različitih životnih poziva jučer je spojio Festival ideja. Poznata glumica ispričala je svoj trnovit put od izbjeglištva preko anoreksije do sreće, nekadašnja NBA zvijezda otkrila je svoje hobije, a svestrani putopisac kako ne odustati od cilja.

Kao dječak bio je povučen i sramežljiv, a s dvanaest godina zbog ugriza psa lutalice htio je odustati od košarke - samo je dio zanimljivih crtica iz bogate biografije Gordana Giričeka, koje je otkrio na Festivalu ideja u organizaciji Kent banke. Nekadašnji NBA košarkaš danas rado prebire po žicama gitare i tipkama klavira.

"Imao sam djevojku u Americi koja se bavila pjevanjem i onda sam nekako uz nju krenuo malo čeprkati po gitari. Došavši u Zagreb upoznao sam par ljudi koji su muzičari i opočeli su me učiti i onda sam rekao zašto ne bih da bude aktivan u njihovom društvu otišao učiti svirati gitaru i tako sam krenuo na gitaru, a klavir zadnjih šest mjeseci", priča Gordan Giriček.

Da je put do zvijezda trnovit, dobro zna Darija Lorenci Flatz. Zvijezda Kumova zbog ratnog vihora, kao tinejdžerica morala je bježati iz rodnog Sarajeva. U mladosti se borila i s anoreksijom. Spas je pronašla u glumi - životnom pozivu o kojem je maštala još u djetinjstvu.

"Kad sam došla u Zagreb i stjecanjem svih tih okolnosti ratnih i svega sam dobila želju da nekako izražavam sve što sam proživjela i sebe, da se naprosto bavim sobom i gluma mi je bila nešto što mi je u tom smislu prvi izbor, osim plesa. Obje te stvari su mi iz životnih uvjeta došle kao ideja", govori Daria Lorenci Flatz.

Da od cilja, koliko god bilo teško, nikad ne treba odustati, zna dobro i Davor Rostuhar. Čovjek koji je postao 26. osoba u povijesti koja je posve samostalno prehodala put od obale Antarktike do Južnog pola.

"Ponekad nas onaj krajnji cilj može užasnuti zbog svoje veličine i težine da se dođe do njega, ali ako se put podijeli put na etape, ako gledamo što danas trebamo učiniti da bi došli do tamo i fokusiramo se na to, onda ni najdalji horizonti nisu nedostižni", kaže Davor Rostuhar.

Novi panel zakazan je za 21. svibnja, kad na Festival ideja stiže Konstrakta. Ostale paneliste saznat ćemo uskoro.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Bila je jedna od prvih supermodela, a evo kako izgleda 29 godina nakon kultne gole fotografije koja joj je nedavno stvorila probleme

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Pogledajte kako izgleda suprug bujne Slavonke, otkrila je da su se vjenčali u Međugorju: "Znala sam da je to muškarac mog života!"