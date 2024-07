Duško Lokin otkrio strogo čuvanu tajnu! Priveden je u policiju: ''A ja sam rekao ''Kriv sam''

Nakon Tomislava Ivčića i Kiće Slabinca, o crnoj je ženi zapjevao i Duško Lokin u novoj pjesmi ''Tajno moja''. Duško nam je otkrio i svoju strogo čuvanu tajnu - bio je priveden u policiju zbog nedoličnog ponašanja. U život ovog pradjeda punog energije i života vodi nas Davor Garić, intervju pogledajte u prilogu In magazina.

Duško Lokin je i u 81. pun energije poput mladića. Nova pjesma govori o ljubavi prema tajnovitoj crnoj ženi.



''Prije mene su imali velike velike hitove crnih žena. Ivčić, Kićo, da ne pričam, legendarna pjesma, ako ne jedan od najvećih hitova svih vremena. Po mom mišljenju. Međutim, moja je ''tajno moja''. Pazi, to je velika razlika. Oni su se izričito referirali da je to ljubav prema toj određenoj ženi, a ja? To je tajnovito, mutno, malo...'', kaže.



Novi singl nosi naziv ''Tajno moja'' pa nam je otkrio svoju strogo čuvanu tajnu iz mladosti. Naime, čuvao je leđa prijatelju koji je provalio u trgovinu.



''I to nije bilo jedanput, bilo je nekoliko puta, dok ga nisu ulovili. Bio sam pozvan i ja, priveden. A ja sam rekao ''Kriv sam, ali sam morao ići jer mi je to prijatelj!'' Onako naivno dječje, ne znam šta da odgovorim jer ništa nisam ni znao'', prisjetio se.



Kad smo krenuli s otkrivanjem tajni, nastavimo u tom tonu. Kojem kolegi, hrvatskom glazbeniku bi povjerio svoju najbolje čuvanu tajnu koju nitko ne smije saznati?

''Apsolutno samo jednome koji je fenomenalan - Mladen Grdović'', otkrio je.

Koja je tajna uspjeha na estradi?

''Disciplina, talenat i mislim inteligencija'', zaključio je.

Koji je njegov tajni sastojak za vrhunsko jelo?

''Tajni sastojak moj za vrhunsko jelo je maslinovo ulje, dobra kapula, dobar češnjak, i dobro dobro meso!'', kaže.

Tajni recept za odgoj djece, unuka i praunuka?

''Ljubav, ljubav i samo ljubav!''.

Koje je bilo vaše tajno oružje za šarmiranje dama u mladosti?

''Moj izgled, čovječe Božji!'', rekao je s osmijehom.



Ne manjka Dušku humora. Iza njega je više od 50 godina karijere, a prisjetio se i plesnjaka u Zadru na kojima je pjevao prije velike slave.



Glazba je Lokinu i danas, nakon toliko godina, u srcu.



''Glazba me stvorila. Tko bi znao za Duška Lokina? Ja bih negdje plovio morima, možda bih se potopio negdje, tko to zna, na nekim oceanima, ali glazba me dovela do toga da sam upoznao prekrasne ljude, prekrasne zemlje'', kaže.



Danas Duško živi mirnijim životom. Izgubio je suprugu Anušku, no obitelj mu je glavni oslonac.



''Moja obitelj je meni sve, odmah da se razumijemo. Moja kćer, moja unuka, moji zetovi, ali praunuka i praunuk, to je jedna posebna ljubav. Ja ako ih ne vidim dva tri puta tjedno, teško mi je'', priznaje.



Ovaj pradjed ljeto će provesti sa svojim mezimcima, ali i nastupajući. Mirovina za njega, ne dolazi u obzir.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Tko je supruga Marka Pjace? U braku su tri godine, a ona mu je najveća podrška: "Odrekla se nekih stvari u životu da bismo bili zajedno..."

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Tarik i Lejla prije 16 godina u tajnosti su izrekli ''da'', a onda nekoliko mjeseci kasnije priredili feštu, pogledajte još nikad viđene fotografije!