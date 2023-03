Evo kakav odjek ''Mama ŠČ'' ima u Ukrajini te zašto bi nam mogla osigurati ovogodišnje finale Eurosonga!

Eurosong groznica već tjednima trese Europu i svijet. Naši predstavnici s pjesmom Mama ŠČ trenutačno drže 16. mjesto na kladionicama, a pjesma ima već 2 cijela 3 milijuna pregleda na Youtube stranici Eurosonga. Da je Let 3 podignuo mngo prašine, potvrdili su nam i obožavatelji Eurosonga, koji svaku pjesmu seciraju do detalja. Kakve su reakcije na Mamu ŠČ u Ukrajini te zašto bi ove godine Hrvatska mogla do finala, saznajte u idućim minutama.

Mama ŠČ postala je pravi hit, pjeva se od dječjih vrtića do staračkih domova. Osim u Hrvatskoj, o ovoj pjesmi priča se i šire, a evo i što kažu Ukrajinci na hrvatsku pjesmu.



''Oduševljenje, coool. Jako kul. Na prvi dojam nisam mogao složiti sve kockice i teško mi je bilo shvatiti. Ali, kada sam vidio objašnjena – ''Lenjin'', ''Šć'' – ''Drug'', kako se kaže na ruskom, sve se posložilo'', kaže Roman Spivak, ukrajinski youtuber i glazbenik, kojemu je osvrt na Mamu ŠČ donio preko 175.000 pregleda. Pjesmu Leta 3 on tumači ovako:



''Hrvatska je stvarno osmislila i pokazala čitav diktatorski režim i psihopatske želje za osvajanjem cijelog svijeta, zato što se Rusija ne sprema zaustaviti samo na Ukrajini'', rekao je Roman.



''Ovu pjesmu možemo interpretirati na različite načine, što bi i bilo, da na čelu nije napisano ''Lenjin'. Na taj su način autori ove pjesme jasno dali zna znanje o čemu je ova pjesma'', govori Roman.



Dok je dio Hrvata potpisao peticiju protiv Leta 3 na Eurosongu, drugi su tražili njihovu diskvalifikaciju. Veliki obožavatelj Eurosonga i osnivač stranice Eurovoxx smatra to je sad čista stvar.



''To pitanje se poteže svake godine kada je riječ o Euroviziji i politici. Ja uvijek kažem da se Eurosong i politika ne bi trebali miješati, ali uvijek hoće. Bilo da je riječ o pjesmi o miru i ljubavi. Nekad se neke pjesme i izvođače isključi s Eurosonga ako se misli da su previše politički orijentirani ali očito je EBU pogledao riječi i ovaj nastup i nemaju problem s time'', kaže Andy Carlisle, osnivač stranice Eurovoxx.



Smatra da bi Hrvatska nakon mnogo vremena s ovom pjesmom mogla proći u finale.

''Hrvatska je zapravo jako pametna jer ste imali pjesme koje nisu prošle u finale prijašnjih godina ja uvijek kažem da je Albinina pjesma Tik-Tok jedna od takvih koja nepravedno nije prošla, probali ste dosta različitih smjerova i sad idete s nečim što je ludo, ako smijem reći, ali to će ljudi htjeti gledati, privući će pozornost, ljudi će o tome pričati i već pričaju. Mislim da može dobiti puno glasova publike jer sjetimo se da je polufinale ove godine je samo s glasovima publike i mislim da će ljudi glasovati'', govori Andy Carlisle.



Ukrajinac je oduševljen Mamom ŠČ, a za njega se Mrle i Prlja služe intelektualnim humorom.



''Evo, na primjer, uzmimo ružu. Ruže u stražnjici. Simbol ruže je ljepota, ruža je ljubav. A gdje su oni stavili ružu? Zapravo, za sve diktatore ljubav je upravo tamo gdje se nalazi kod ovih glazbenika'', objasnio je Roman Spivak.



Kao glazbeniku mu se sviđa više aspekata pjesme:

''Mama ljubila morona“, a u pozadini čujemo elektronske zvukove, baš kao misli psihopata. U glazbi je sve vrhunski napravljeno. Opera. Ovdje gore je referenca na sovjetsku opersku školu, malo sam čuo. Ovako je tipično pjevala sovjetska operna škola'', dodao je Roman.

I dok su njegovi Ukrajinci ove godine odlučili nastupati na engleskom jeziku s pjesmom Heart of Steel, Let 3 je nastup na engleskom potpuno odbacio. Prema kladionicama u top 3 favorita su Švedska, Finska i Ukrajina, dok je Hrvatska na 17. mjestu.



''Francuska je moja koju pjeva koji je Francuz i Kanađanin. Finska, s Tcha.tcha.tcha pravi favorit među fanovima'', kaže Andy.



A Romanov favorit je...



''Hrvatska u 3 minute je stavila sve. Zipe file'', kaže.



Pobjednik će se znati 13. svibnja, a natjecanje će biti održano u Liverpoolu. Britanska vlada stavit će na raspolaganje 3000 ulaznica raseljenim Ukrajincima jer njihova zemlja nije u mogućnosti biti

domaćin natjecanja ove godine.

