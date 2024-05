Lasagna i njegov tim postigli su i više nego što su mogli sanjati: Ujedinili su zemlju u zanosu kakav dugo nismo osjetili!

Ekipa In magazina vodi vas u Umag, rodni grad Baby Lasagne koji mu je priredio doček prepun emocija, dobrog raspoloženja i ponosa. Kako su Istrijani zaplesali uz Rim tim tagi dim, pogledajte unjegovom prilogu.

Bacio je u euforiju cijelu Europu, a samouvjereno bismo mogli reći i svijet, no Marko i dalje pred domaću publiku dolazi skroman i u nevjerici koliko ga ljubavi prati na svakom koraku, a posebno u njegovu rodnom Umagu.

''Sada me više strah nego u finalu, vjerujte mi. Što god da kažem bit će malo za reć ali hvala vam do neba što ste došli u ovako velikom broju. Predstavili su vam i naš tim koji su jednako tako zaslužni kao i ja što smo vas toliko razveselili, nemojte samo meni zahvaljivat, i njima zahvalite jer bez njih nema ni mene'', rekao je Lasagna u Umagu.

Fenomen, kako je sam rekao, grupe klinaca koji su cijeloj Hrvatskoj ispunili one najluđe snove na ovogodišnjem Eurosongu, ne gubi na snazi i nekako vjerujemo da će tako biti i daleko u budućnosti. Jer Baby Lasagna tek je u zaletu, u kojem je u samo nekoliko minuta uspio rasprodati tri koncerta na zagrebačkoj Šalati.

''To je pjesma, to je Markova energija, njegov ritam i njegova kreacija koja jednostavno sve diže na noge'', jedan je od komentara.



''Sad smo vidjeli tri dana za redom se rasprodala Šalata, stvarno smo u šoku svi ali ništa idu probe i prije toga imamo ljetnih nastupa, priprema za Šalatu i to je to'', još je jedan komentar.

A glavna misao sada je..

''Nazad na posao, shvatit što smo sve postigli i to je to, idemo dalje'', govori Dino Josipović iz Markovog tima.

Postigli su vjerojatno i više nego što su mogli sanjati. Da ujedine cijelu zemlju u glazbenom zanosu kakav dugo nismo osjetili.

Ni staro ni mlado, niti naši iskusni glazbenici, nisu mogli propustiti priliku da iz prve ruke dožive djelić Lasagna manije.

''Rekao sam da ga volim kao da je moj sin, pošto moj sin je njegovih godina. On nije naravno imao vremena, samo sam ga pozdravio jer znam što je prošao i kako mu je bilo sve teško ovih mjeseci.

Ima sve predispozicije da bude svjetska zvijezda, ne hrvatska nego'', priča Alen Vitasović. svjetska zvijezda.

Koliko je napravio za promociju Hrvatske svojim povijesnim uspjehom u Malmeu prepoznala je i Vlada, koja mu je odlučila dodijeliti nagradu u iznosu od 50 000 eura. Iako teško da ćemo se moći odužiti momku koji je Hrvatsku lansirao u europsko glazbeno nebo.

