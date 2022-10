"Ruka u ruci" - ime je nove pjesme sastava Cambi. Ovi miljenici ženske publike odabrali su ljubavnom baladom dočekati nešto hladnija vremena. Kako je izgledalo snimanje videospota za novi singl, jesu li ovog ljeta stigli odvojiti vrijeme za sebe te opsjedaju li ih obožavateljice, otkriva Hrvoje Krolo za In magazin.

''Ruka u ruci'' - novi je singl Cambija koji će se naći na njihovu novom nosaču zvuka koji se očekuje u prosincu. Četiri Dalmatinca svojim baladama uvijek znaju pronaći put do ženskih srca.



"Mi smo očito romantične duše i to tako mora biti, ali spremamo mi i nešto brže uskoro samo sad smo se odlučili da "Ruka u ruci" bude sljedeći singl. To je nekako naš stil - moderniji dalmatinski pop, možemo ga nazvati mediteranski pop. Mislim da se pjesma našla u tom điru i još 10-tak dana je vanka i čekamo prve reakcije, baš me zanima je li to to i jesmo li pogodili ovaj put", govori jure Nikolić iz klape Cambi.



"Spot je ovdje na ovom prekrasnom području Jezero Peruča, mislim da nismo mogli odabrati bolji ambijent. Mislim da će biti lijepa pjesma i nadam se da će se svidijeti publici tako da guštamo i jedva čekamo da izađe", govori Joško Tranfić.



Do sada su u odabiru svojih pjesma bili nepogrešivi, a to ih je i vinulo u sam vrh hrvatske glazbene scene. Cambijevci priznaju da nisu očekivali ovako veliki uzlet, ali su zahvalni na svakom slušanju njihovih pjesama. No provjereni recept zašto je to tako, ne znaju ni sami.



"Uff teško je reći što je taj recept, koji je recept. Ne znamo ni mi što je rezultat, ali drago nam je čuti. Mislim da ako radiš ono šta voliš i ako si opušten, a mi smo opušteni, volimo ovaj tip glazbe, volimo pjevati, volimo nastupati - družiti, putovati. To se vjerojatno osjeti kroz neku emociju i pretpostavljamo da je to - to", govore Jure i Joško.



Na društvenim mrežama svakoga dana dobivaju stotine pohvala od uglavnom ženske populacije pa se postavlja pitanje ima li ljubomore od strane njihovih ljepših polovica i jesu li bezuvjetna potpora?



"Za sad jesu, a do kad će bit vidjet ćemo. Evo prsten je još tu na ruci tako da još uvijek je žena podrška sve je dobro. Meni moja vodi instagram tako da je u sve upućena'', govore Sandro i Luka.



Nakon dvije godine bez koncerata, ovog ljeta, Cambijevci priznaju, bilo je malo zahtjevno kombinirati glavne poslove, koncerte, ali i obitelj. No, kažu, gdje ima želje, ima i načina, a sve je lakše uz dobru pjesmu.



"Taman je bilo da smo se stigli malo okupati, guštati s obitelji ali i ujedno i pjevati i nastupati. Ne žalimo se, stvarno je je bilo posla, ali uvijek kažemo neka je posla, hvala Bogu, bolje da se radi nego da se ne radi", kažu Sandro i Luka.



"Zna biti nekada stresno, ali dobro je. Sve u svemu uspijevamo sve iskombinirati na vrijeme tako da stižemo sve. Ma laže, kasnimo svugdje, užas je, ali dobro, ma sve je super, iza kamera sve štima", dodaju Jure i Joško.



Opuštena ekipa najavljuje i velik koncert u Zagrebu, koji bi trebao biti uskoro, ali su u detaljima još tajnoviti, ono što zasigurno znamo jest da će se i u glavnom gradu pjevati nova pjesma "Ruka u ruci".

