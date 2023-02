Sjećate se Katarine Prnjak, bivše Miss Hrvatske? Modne piste zamijenila je politikom, a evo kako izgleda 12 godina od titule!

Podizanje svijesti o moždanom udaru kod žena bilo je glavna misija hrvatskih političarki na humanitarnoj reviji ''Nosi crveno'' u Splitu. Tom prilikom pjevačica Andrea Šušnjara istaknula je važnost redovitih liječničkih pregleda, a modna dizajnerica Monika Sablić prisjetila se svojih teških trenutaka.

Po prvi puta u gradu podno Marjana, političarke svih opcija imale su zajednički cilj. Na jednu večer uskočile su u ulogu manekenki i prošetale pistom u crvenim haljinama. Sve kako bi poslale poruku podrške i podizanja svijesti o moždanom udaru kod žena.



"Bilo je velike treme vjerujte mi. Ali zajedno s ostalim kolegicama jer većini nam je to zaista prvi put da smo na ovoj pisti. Zaključili smo da ovo više ne bismo ponovile osim ako se ne radi kao i u ovom slučaju o humanitarnoj akciji.", izjavila je Suzana Piacun iz SDP-a.



"Mislim da sam se snašla i da je dovoljno, ali sad ocjenjivati nećemo haha Važna je poruka ovog našeg okupljanja i drago mi je da sam mogla sudjelovati", rekla je Ivana Ljulj Cvitanić iz Mosta.



"Mi žene volimo izazove tako da smo i ovo prihvatile. Priča je jako poučna i potrebna svima nama, prevencija moždanog udara kod žena, jako je važno na vrijeme prepoznati", zaključila je Jelena Burazin.



Upravo od moždanog udara umre trostruko više žena nego od raka dojke. Svoje političke klupe modnom pistom na kratko je ponovno zamijenila i bivša Miss Hrvatske Katarina Prnjak, koja je među svojim kolegicama imala najviše iskustva kada je riječ o modnom svijetu.



"Ne mogu ja s modne piste nikako. Ovaj mi je projekt posebno zanimljiv zato što su se nekako, moj bivši posao, ja se šalim da sam umirovljena misica i model, spojio se sa današnjim poslom, a to je politika. Meni je lijepo i zabavno, uživam u tom poslu. Nije uvijek onako kako ja želim ali to je sve jedan izazov", izjavila je Katarina Prnjak, bivša Miss Hrvatske i političarka SDP-a.



Simbol kampanje je crvena haljina - haljina kao slika žene te crvena kao boja zdravlja, života i živosti, ali i upozorenja. Iz publike su manekenke na jedan dan podrile brojne žene koje su bile sve složene u jednom, a to je da vlastito tijelo treba osluškivati i redovito ići na lječničke preglede. Pjevačica Andrea Šušnjara otkriva kako svi trebamo pokušati pronaći svoj unutarnji mir.



"Imam neke svoje zdrastvene probleme s kojima se i ja nosim kao i svi drugi. Nije da puno pričam o tome u javnosti ali trudim se svaki put maksimalno koliko mogu i to osvjestiti i poduzeti nekakve mjere prevencije. Nije jednostavno, nisam na jogi haha ali imam svoje mentalen momente prije izlaska na binu gdje se onako sama smirim", rekla je Andrea.



Simptomi moždanog udara u žena uključuju gubitak svijesti, opću slabost, kratkoću daha, halucinacije, mučnine, a to su samo neke od naznaka koje dovode do ovog teškog stanja, upravo i zbog toga često nisu prepoznati. Splitska dizajnerica Monika Sablić bila je zadužena za kreaciju voditeljice humanitarne revije, a cijeli događaj je prisjetio i na njezine teške životne trenutke.



"Baš mi je drago što sam došla tu i srce mi je puno i čak nisam ni ja educirana toli o ovoj temi, svi mi mislimo neće mene. Sad kad vidim koliko je žena imalo problema sa moždanim udarom nije to lako. Ja sam prije tri godine svog oca pokopala upravo od iste stvari", rekla je Monika.



U Hrvatskoj je moždani udar, kao i u Europi i svijetu, drugi uzrok smrti. Zbog toga se održavaju ovakve humanitarne manifestacije kako bi se skrenuo naglasak, da kada je zdravlje u pitanju zaista sebi trebamo biti na prvom mjestu.

