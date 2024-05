Ekipa IN magazina bila je na glazbenom krštenju trajekta Oliver: ''Kad sam ušla u salon, mislila sam da je Oliver otvorio kafić''

Nakon što je trajekt ''Oliver'' nazvan prema legendarnom Oliveru Dragojeviću u ponedjeljak zaplovio na svoje prvo putovanje od Splita do Vele Luke, sinoć je u splitskoj trajektnoj luci održano i njegovo glazbeno krštenje. Na druženju s Oliverovim prijateljima glazbenicima bio je i naš Gordan Vasilj, sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Pjesme koje nam je u nasljeđe ostavio neponovljivi Oliver Dragojević, dragulj su naše glazbe. Njemu u spomen pjevalo se sinoć na trajektu koje nosi njegovo ime, a koji povezuje dvije Oliverove ljubavi Split i Velu Luku.



''Moram kazati kad sam ušla unutra u salon, pjevaju se njegove pisme, muzika, naši prijatelji, kolege, mislila sam da je Oliver otvorio kafić pa da smo došli na otvorenje Oliverovog kafića. Ali to je, to će biti svojevrstan kafić Olivera Dragojevića.'', priča Zorica Kondža.



''Osjetio sam neku tremu da uđem u brod. Išao sam do krme pa se vratim i onda sam nakon dva-tri đira, ja kažem, e idemo sad kod našeg Olivera. Ovo je možda jedan od najboljih načina slavljenja velikog Olivera jer brod je živo tkivo i svaki put kad budemo na ovom brodu, a bit ćemo i za obljetnice i za putovanja u Velu Luku, uvijek će taj brod skupa s Oliverom živjet s nama.'', priča Tedi Spalato.



''Znači mogao si napraviti četiri njegova spomenika i stavit ih na Korčulu ili u Split, ali dat ime Oliver brodu i to koji vozi između Splita i Vele Luke, ja mislim da od svih ovih do sada mogućih evenata koji su napravljeni u njegovo ime, za ovaj se on ja mislim sad najviše veseli'', kaže Ivo Amulić.

''Tu jednostavnost, to moraš djeci pokazat kako se živi i kako se ponaša čovjek koji je najveći, a toliko prizeman i normalan.'', dodao je Jole.

Čim uđete na novi brod ne možete ne osjetiti prisutnost velikog umjetnika, gotovo svaki kutak ispisan je stihovima pjesama koje je Oliver učinio besmrtnima.



''Jedina zamjerka kad sam vidjela stolove, jer on bi volio i svi inače otočani pa i ja koja nisam otočka, ali volim zaigrat briškulu i trešetu na brodu, da mi brže prođe vrijeme, tako da sam vidjela da su mali stolovi za četiri osobe, malo su mali. Trebaš stavit i olovku i papir i piće, tako da će morat spojit stolove za zaigrat.'', govori Zorica.

A tko zna kako bi se karte okrenule grupi Dalmatino da Oliver nije s njima otpjevao jedan od njihovih najvećih hitova 'Ditelina s 4 lista'.



''Nazvali smo ga na telefon, on je pristao iz prve, ne mogu ti opisati taj osjećaj. To je bilo prije davnih 20 i kusur godina. Bila nam je velika čast i taj nam je duet ostao zaista jedna od najdražih glazbenih uspomena u našoj glazbenoj priči koja se zove Dalmatino.'', prisjetili su se.



''Olivera su svi toliko voljeli da bi mu svi da je to bilo moguće dali nekoliko dana svoga zdravlja i svoga života, i da je to bilo moguće on bi živio 500 godina. No, međutim to nažalost nije tako, ali će zato pjesme koje je otpjevao živit među nama i našim potomcima barem 500 godina i to je ono što nas tješi.'',dodao je Zdravko Sunara.

A Giuliano je Olivera upoznao još kao srednjoškolac.



''Prvi susret? Mali, jesi vidija šta je bilo? Ja govorim jesam. - Aj pivaj. To je bilo na bini u Veloj Luci. Pao je sa skutera, slomio dva rebra, imao je koncert taj dan, nije moga pjevati pa je zvao mene na binu, vidio me u publici pa sam ja pijevao'', prisjetio se Giuliano.

Osim po jedinstvenom glasu, Oliver je bio poznat i po genijalnom smislu za humor, a svojim kolegama često je davao nadimke.



''On je mene zvao Tedota. Alo Tedota.'', prič Tedi Spalato.



''Mene je zvao Zorka. I uvijek je govorio, to mi je nekako zvonkije ime, više mi priliči tebi , tako ta neka energija i to. I on bi tako s punim ustima i s guštom bi me znao nazvat 'Zorka, vamo dođi'', priča Zorica.

Oliverovi prijatelji s nestrpljenjem iščekuju njegov novi album s 12 do sad neobjavljenih pjesama.



''Čovjek da otpjeva telefonski imenik, to bi bio hit. Opere me nekad, slušam nešto pa mi dosadi ako to slušam 10 dana, onda to ohladim par godina pa slušam ovo-ono, a Olivera možeš uvijek slušat.'', zaklučio je Jole.

Jedno je sigurno, plovidba 'Oliverom' od Splita do Vele Luke sada će biti jedinstvena.

