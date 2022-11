Naš domaći par vjenčao se nakon samo četiri dana veze i nije požalio: "To je stvarno toliko nevjerojatno da ne izgleda kao da je istina, ali je!"

U današnje vrijeme parovi sve kasnije stupaju u brak, no akteri ove priče vjenčali su se u ranim dvadestima i u sretnom su braku više desetljeća. Dino Merlin vezu sa svojom suprugom započeo je kad mu je bilo tek 17, pjevač Opće opasnosti Pero Galić oženio se s 22, a glumica Anja Šovagović Despot udala se s 23 godine. Tko se još odlučio na brak u mladim danima, otkriva Julija Bačić Barać

Glumica Anja Šovagović Despot za svog se supruga Dragana Despota udala s 23 godine i to nakon samo četiri dana veze.

"To je stvarno toliko nevjerojatno da ne izgleda kao da je istina, ali je istina. Nestvarno smo se zaljubili i tu dalje se nije imalo što i sad sa svakom godinom dulje", izjavila je Anja.



Njihov brak traje već 36 godina i nikad nije požalila što se tako mlada obvezala na vječnu ljubav.



"Ja sam s 23 godine bila već prilično zrela tako da ne mislim da sam nešto propustila", smatra Anja.



S 23 se udala i glumica Tara Thaller i zbog te se odluke susrela s različitim komentarima.



"Uvijek ima komentar kako nešto treba raditi, ali uvijek treba slušati sebe. Nekako koju god odluku da donesem želim biti sigurna u nju. Ja sam bila sigurna sad u ovom trenutku, netko je možda kasnije, nisam to planirala jednostavno je bilo tako", otkrila je Tara.



Puno je razloga zbog kojih je znala da je njen odabranik Faris onaj pravi.



"Osjećam da s njim mogu biti ja bez ikakvog skrivanja,

imamo isti smisao za humor, imamo između sebe iskrenost, povjerenje i ne znam, jednostavno osjetite da je to to", zaključila je.

Dino Merlin već sa 17 godina prohodao je sa svojom sadašnjom suprugom, unatoč protivljenju njenih roditelja, a u tajnosti su se i vjenčali.



"Njeni roditelji su stalno to nešto zatezali, zatezali i ja prije nego što je to puklo sam ju jednostavno ukrao i u autobusom smo otišli u Dubrovnik na naš medeni mjesec", prisjetio se Dino.



I prije svakog koncerta Dino se obvezno čuje sa suprugom.

"Maloprije sam ju nazvao prije nego što sam izašao iz hotela da joj poželim laku noć, da lijepo spava", pohvalio se Dino.



U skladnom je braku već 16 godina i Ljupka Gojić Mikić koja se udala s 24 godine.



"Sve se može uspjeti ako je tu i ljubav i poštovanje, razumjevanje i ono naj, najbitnije od svega je sloboda da imaš slobodu i ti od svog parnera i on od tebe, a da nije ono gdje ideš sad", pojasnila je Ljupka.



Pjevačica Jasna Zlokić imala je samo 22 godine kad se udala za svog supruga Borisa s kojim je i danas u sretnom braku.



"Kad se ti udaš iz ljubavi, veliki je to zalogaj, to je velika odgovornost. Žene koje su udate znaju što ja govorim", izjavila je Jasna.



Mlad se oženio i Jasmin Stavros jer odmah je znao da je supruga Žarka "ona prava".

"Nećete vjerovati nikad nije bila na mom nastupu nikad, čak i u početku mi je pomagala oko stajlinga, kasnije više nije. Sad imam druge ljude koji to rade", otkrio je Jasmin.



Peru Galića često na koncertima prati njegova supruga Ivanka s kojom dijeli dobro i zlo već tri desetjeća.



"Ja sam se oženio s 22 što je isto tad bilo jao mlad si i to 1992. godine što je tada bilo vrijeme nesigurno totalno. Ali ni sekunde nismo požalili, ni Ivanka ni ja", izjavio je Pero.



I s 22 znao je da je dobro odlučio. Da nije imao takvu suprugu Pero kaže puno toga bi bilo drugačije.



"Vjerojatno bih davno negdje završio loše da nije bilo nje, takve koja je preuzela apsolutno sve na sebe - kuću, okućnicu i djecu", zaključio je.

Ovi sretnici svoju su srodnu dušu našli vrlo mladi, a za pravu ljubav nikad nije ni prerano ni prekasno.

