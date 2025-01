IN magazin slavi 16. rođendan, a ovo su razlozi zbog kojih ga naše zvijezde obožavaju gledati!

IN Magazin danas slavi 16. rođendan i u ime cijele ekipe još jednom vam želim zahvaliti što nas volite i pratite iz godine u godinu. Maja Šuput, Miroslav Škoro, Ksenija Pajić i brojne domaće zvijezde otkrile su nam zašto vole gledati IN Magazin.

IN Magazin je danas u slavljeničkom duhu i to zahvaljujući vama, gledateljima. Hvala vam što nas vjerno pratite već 16 godina i što ste nas učinili najgledanijim lifestyle magazinom u Hrvatskoj. Iako su zvijezde najčešće glavni akteri naših priča, oni su i naši vjerni gledatelji.



''In Magazin se uvijek gleda kod mene doma! Kad smo doma, uvijek se gleda! Naprosto nemate konkurenciju, a kako sam ja jako često i sama na IN Magazinu, onda volim škicnut šta sam izblebetala, a moja mama je najveći fan IN Magazina i ako sam u najavi, ona mene momentalno zove ''Maja, sad ćeš ti bit na IN Magazinu!'', ali i ako sam ja u Zanzibaru, ''Sad ćeš bit u IN Magazinu'', tako da ti ja jako dobro znam i pratim'', priča Maja Šuput.



''Sama činjenica da trajete 16 godina je fascinantna. Ja se divim svakome tko uspije napraviti jednu takvu priču dugotrajnu jer mi nismo veliko tržište'', smatra Miroslav Škoro.



''Uvijek kad okrenem na IN Magazin, uvijek mi je to neko osvježenje. Uvijek je nešto novo, uvijek je nešto drugačije, saznam nešto, vidim neke zanimljive ljude koji dođu u goste tako da uvijek rado pogledam IN Magazin svakako'', priča Ksenija Pajić, glumica.



''Veliki dio svoje karijere je IN Magazin zaslužan što ja imam posla, što sam prisutan u medijima, zato vam hvala i sretan rođendan od srca!'', dodao je Dražen Zečić.



''Jako često vas pogledam. Odlični ste, zabavni, informativni, svega ima i žao mi je što nema više takvih emisija zato što je moje osobno mišljenje da je zabava i ono što vi prezentirate čista pozitiva i čisti osmijeh, a mislim da nam to fali u Hrvatskoj'', smatra Sandi Cenov.



A što slavni vole pogledati u IN Magazinu?



''Pa zanimljivo mi je, obično na početku imate pregled onih sadržaja što će biti i onda si popiknem, uvijek me nešto interesira, nema nekakvog pravila nego nešto što bi si volio pogledat, ondaa si tu malo poškicnem i pogledam, onako je vrckav, vesel, brz, dobra je jedna emisija''. komentirao je Filip Juričić.



''Od tih svakodnevnih i istinskih priča u bilo kojem kontekstu života, IN Magazin se nađe tamo, uzme prave aktere priče i to bude super. Počevši od tebe i tvojih kolega, to je zaista fenomenalno'', govori Mate Bulić.



''Mislim da taj format ne može izumrijet jer uvijek imate dobre goste, uvijek ste na dobrim partyjima, dobrim eventima, a ima tu i za starije, nisam taj tip, ali za moju mamu... Uglavnom ima za sve generacije'', priča Šuput.



''IN Magazin je istinska dobra priča. 16 godina! Ja želim još 116!'', zaželio je Mate Bulić.



Hvala našim zvijezdama što su dio IN Magazina, a vama, dragi gledatelji, od srca hvala što ste uz nas.



''IN Magazin slavi 16 godina svog emitiranja i postojanja i to je velika stvar. Ja vam čestitam i želim još puno puno uspješnih godina'', čestitka je Ksenije Pajić.



''Dragi IN Magazin ja vam od srca želim sretan 16. rođendan. Pratim vas od prve godine, došli smo već na 16., a nadam se da ću vas pratit još puno puno godina. Sretan rođendan!'', čestitka je Lidije Bačić.



''Dragi IN Magazinu, srećan ti rođendan, to je još malo pa punoljetstvo, onda možete što god hoćete. Živjeli 100 godina i srećan rođendan!'', čestitao je i Momčilo Otašević.



''Dragi IN Magazin, od srca vam želim sve najbolje za 16. rođendan, da živite barem još 160, koliko vaši voditelji mogu poživjeti jer bez njih ništa. Voli vas vaša Maja i sve najbolje! Pusa'', Majina je čestitka.

''Još puno lijepih priloga, puno dobre zabave, cijeloj ekipi želim sve najbolje i nastavite nas uveseljavati još dugo dugo jer bez vas naš život bi bio tužan!'', poručio je Luka Nižetić.

