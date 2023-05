Sjajna zabava se nastavlja u Zagrebu: DJ Superstar Hot Since 82 prvi puta svira na maksimirskim teniskim terenima!

DJ Hot Since 82 - 1 DJ Hot Since 82/PR

Nastavlja se zabava u Zagrebu. Od prvog velikog BSH-a eventa koji se održao nedavno, kao da je grad živnuo. Sada, jedan od najboljih hrvatskih glazbenih brendova, već idućeg petka najavljuje novo veliko gostovanje. Engleski DJ Hot Since 82 dobro je poznat hrvatskoj i svjetskoj publici. U Zagrebu će nastupiti prvi put i to u petak, 26. svibnja od 17 do 02 sati na središnjem terenu Teniskog centra Maksimir.

Ovaj karizmatični Englez iz Leedsa prve svirke imao je za društvo već s 14 godina. Sa 17 je već počeo puštati u open air klubovima, da bi već godinu kasnije njegovi after partiji postali najposjećeniji. Danas je redoviti gost i rezident na Ibizi, kao i na brojnim svjetskim festivalima. Njegov nastup na dubrovačkoj tvrđavi Revelin u sklopu Cercle zauzima središnje mjesto na njegovim društvenim mrežama.

Interes za njegov zagrebački nastup idućeg petka je ogroman. Neke od posljednjih ulaznica mogu se kupiti u sustavu Entrio.hr.

Brend BSH ponovno postavlja ljestvicu više. Ne samo da su sjajno započeli godinu glazbenim gostovanjima, već i širenjem partnerstva s inozemnim partnerima, najavljuju nabolje ljeto do sada.

Nakon Zagreba, Hot Since 82 još će samo jednom nastupiti ovog ljeta u Hrvatskoj i to 12. kolovoza u Cave Romane u Vinkuranu, Medulin.

Naime, BSH tim sklopio je suradnju s poznatim američkim brendom Gate čije je sjedište u Los Angelesu, pa tako Hrvatska postaje drugo mjesto u svijetu u kojem će se 23. i 24. lipnja održati dvodnevno glazbeno događanje „Gates of Agartha“ na kojem će nastupiti neki od najpoznatijih svjetskih DJ-a. Gate je posljednjih šest godina postao jedan od najperspektivnijih globalnih brendova kad je organizacija drugačijih događaja u pitanju.

Također, jedan od odlično posjećenih festivalskih događaja u srcu Dalmacije, Zadar Sunset Festival, najavljuje do sad najveće, treće izdanje. Nakon dvogodišnjeg ogromnog uspjeha i više od deset tisuća zadovoljnih gostiju iz cijelog svijeta, otkriven je ovogodišnji popis dosad najjačih DJ imena u čijim ćemo nastupima od 31. srpnja do 2. kolovoza uživati na zadarskom Pozdravu Suncu. Ovo su samo neka od događanja koja nas uskoro očekuju u BSH režiji.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Zbog jednog nezgodnog pokreta u ovoj haljini završila je u svim medijima, a fotografi su uhvatili i ono što nikako nisu trebali

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Razotkrila je tijelo u haljini ispod koje očigledno nije imala donje rublje, no jedan prizor na njoj djeluje i malo zabrinjavajuće