Guns N' Roses stižu u regiju! Rock and roll legende nastupit će u Beogradu, poznat je datum!

Ekskluzivna pretprodaja ulaznica putem Nightrain fan club-a počinje u utorak, 10. prosinca u 9h po lokalnom vremenu, dok slobodna prodaja kreće u petak, 13. prosinca na stranici GunsNRoses.com.

Guns N' Roses objavili su da se vraćaju na turneju 2025. godine, tijekom koje će nastupati na stadionima i festivalima širom Europe i Bliskog Istoka. Turneja će trajati tijekom ljeta, uz specijalne goste Public Enemy, Rival Sons i Sex Pistols feat. Frank Carter, koji nastupaju na naznačene datume. Početak turneje zakazan je za 23. svibnja i uključuje 24 koncerta, među kojima će legende iz Los Angelesa prvi put nastupiti u Saudijskoj Arabiji, Gruziji, Litvaniji i Luksemburgu. Godina 2025. donosi i povratak powerhouse rock benda na dobro poznate bine u Bugarskoj, Srbiji (18. srpanj, Ušće), Turskoj, Portugalu, Španiji, Italiji, Češkoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Danskoj, Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, Poljskoj, Mađarskoj i Austriji. Kompletan raspored turneje nalazi se ispod.

ULAZNICE: Ulaznice će biti dostupne od utorka, 10. prosinca, u 9 sati po lokalnom vremenu u pretprodaji za članove Nightrain fan kluba. Slobodna prodaja počinje u petak, 13. prosinca, u 9 sati po lokalnom vremenu na stranici gunsnroses.com.

2025 TOUR DATES



Petak, 23. maj 2025. Rijad, Saudijska Arabija Kingdom Arena

Utorak, 27. maj 2025. Abu Dabi, UAE Etihad Arena

Petak, 30. maj 2025. Šekvetili, Gruzija Shekvetili Parka ^

Ponedeljak, 2. jun 2025. Istanbul, Turska Tüpraş Stadyumu ^

Petak, 6. jun 2025. Koimbra, Portugal Estádio Cidade de Coimbra ^

Ponedeljak, 9. jun 2025. Barselona, Španija Estadi Olímpic Lluís Companys ^

Četvrtak, 12. jun 2025. Firenca, Italija Firenze Rocks *^

Nedelja, 15. jun 2025. Hradec Kralove, Češka Rock For People *^

Sreda, 18. june 2025. Dizeldorf, Nemačka Merkur Spiel-Arena ^

Petak, 20. jun 2025. Minhen, Nemačka Allianz Arena ^

Ponedeljak, 23. Jun 2025. Birmingem, UK Villa Park ^

Četvrtak, 26. jun 2025. London, UK Wembley Stadium ^

Nedelja, 29. jun 2025. Arhus, Danska Eskelunden +

Sreda, 2. jul 2025. Tronhajm, Norveška Granåsen Ski Centre +

Petak, 4. jul 2025. Stokholm, Švedska Strawberry Arena +

Ponedeljak, 7. jul 2025. Tampere, Finska Ratina Stadium +

Četvrtak, 10. jul 2025. Kaunas, Litvanija Darius and Girėnas Stadium +

Subota, 12. jul 2025. Varšava, Poljska PGE Nardowy +

Utorak, 15. jul 2025. Budimpešta, Mađarska Puskás Aréna +

Petak, 18. jul 2025. Beograd, Srbija Ušće Park +

Ponedeljak, 21. jul 2025. Sofija, Bugarska Vasil Levski Stadium +

Četvrtak, 24. jul 2025. Beč, Austrija Ernst Happel Stadion &

Ponedeljak, 28. jul 2025. Luksemburg, Luksemburg Luxembourg Open Air &

Četvrtak, 31. jul 2025. Vaken, Nemačka Wacken Open Air *

*Festivaski nastup

+ Specijalni gost Public Enemy

^ Specijalni gost Rival Sons

& Specijalni gost Steve Jones, Paul Cook, Glen Matlock SEX PISTOLS featuring Frank Carter



Guns N’ Roses i dalje važe za najdinamičniji, najopasniji i najupečatljiviji američki rock bend u istoriji. Duboko ukorenjeni u popularnoj kulturi, njihov legendarni album iz 1987. godine, Appetite For Destruction ističe se kao ''najprodavaniji debitantski album u istoriji SAD-a'' i ''11. najprodavaniji album svih vremena u SAD-u''. Njihova turneja Not In This Lifetime… (2016–2019) zauzela je četvrto mjesto na listi ''najprofitabilnijih turneja svih vremena''.

Tijekom 1991. godine, Guns N' Roses su uzdrmali svijet duplim albumima Use Your Illusion I i Use Your Illusion II, oba sedmostruko platinasta, osvojivši prva dva mjesta na Billboard 200 listi po izlasku. S ukupno prodanih 100 milijuna albuma do sada, njihova diskografija uključuje i G N' R Lies (pet puta platinasti), The Spaghetti Incident? (platinasti), Greatest Hits (pet puta platinasti) i Chinese Democracy (platinasti). Pored toga, Guns N’ Roses su jedan od najslušanijih rock bendova na svijetu, s prosjekom od 24 milijuna mjesečnih slušatelja na Spotify platformi. Nakon što su se ponovno okupili, nastupili su na Coachelli i prodali više od 5 milijuna ulaznica na turneji Not In This Lifetime…. Međutim, Guns N’ Roses nisu stali – s novim turnejama u 2023. godini i drugim iznenađenjima, njihov ''Nightrain'' nastavio je juriti punom brzinom.

Guns N' Roses su Eksl Rouz (vokal, klavir), Daf Mekegen (bas), Sleš (glavna gitara), Dizi Rid (klavijature), Ričard Fortus (ritam gitara), Frenk Ferer (bubnjevi) i Melisa Riz (klavijature).