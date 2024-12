Planet srijeda zove na Drugi raj uz prvake mračnijeg zvuka

Omiljeni Curses predstavlja novi album Another Heaven • Uz berlinskog romantika, 20. prosinca u Jadran Filmu nastupaju i Le Chocolat Noir i Felver

U intimnijem opsegu u odnosu na prošla izdanja, Planet srijeda poziva 20. prosinca u Jadran Film u Zagrebu na family&friends plesno okupljanje, kako i priliči blagdanskim danima. Drugi raj osigurat će izbornik Felver, fascinantni Le Chocolat Noir te mračno-romantični Curses koji ovog puta predstavlja svoj novi album Another Heaven.

Scenarist, redatelj i glavna uloga filma kojeg ćemo slušati i gledati, Felver, višestruko je zanimljiva figura putnika kroz vrijeme i istraživača najnovije muzike, kao i puno starijih glazbenih brojeva njegove mladosti. Iako nemoguće je odrediti starost nekome tko je vječno mlad i znatiželjan i aktualan i žanrovski širok…

Iz Siska stiže Le Chocolat Noir, producent i DJ, “hladno srce Hrvatske koji će vas natjerati da se oznojite" kako ga opisuju. Dodaju i da je najfascinantnije biće na lokalnoj elektroničkoj sceni, možda baš zato što djeluje iz sjene. U svojim različitim projektima istražuje tamne, mračne i hipnotičke zvukove. Nastupi su mu mješavina industrijskih, darkwave i electro zvukova, a svaki nastup donosi jedinstveno iskustvo koje istražuje granice emotivnog i fizičkog u glazbi.

Glazbenik i DJ Curses iz Berlina već je miljenik domaće publike zbog svojih upečatljivih nastupa te miješanja nostalgije new wave i energičnih italo-disco ritmova s primjesama post-punka. Njegov romantičan stil, intuicija i iskustvo omogućuju mu da se prilagodi različitim okruženjima zadržavajući pritom autentično pripovijedanje unutar različitih underground žanrova. U Zagrebu će DJ nastupom s pjevačkim dionicama predstaviti album Another Heaven upravo objavljen na poznatoj synth-wave etiketi Italians Do It Better. Pravi je hit postala i pjesma Shadow of Love, suradnja s dvojcem Âme na legendarnoj berlinskoj etiketi Innervisions, kojom je Curses zadržao svoj punk i novovalni pristup elektroničkoj glazbi.

