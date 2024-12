Zdravko Čolić najavljuje koncert u Sisku, održat će ga ususret Danu žena!

Koncert je najavljen za 01. ožujak, u dvorani Zeleni Brijeg.

Svega desetak dana od dva uzastopna rasprodana koncerta u riječkoj Dvorani mladosti, glazbena ikona ovih prostora, Zdravko Čolić, nastavlja oduševljavati hrvatsku publiku, a upravo je to i učinio – najavom još jednog velikog dvoranskog koncerta i to u Sisku, 01. ožujka, u Sportskoj dvorani Zeleni Brijeg.



Nastavak je ovo velike Čolićeve dvoranske turneje po Hrvatskoj, a posebnu čar ovog koncerta daje činjenica da Čolić nikada ranije nije nastupao u ovom gradu. Najava njegovog prvog dolaska u Sisak izazvala je val oduševljenja i nestrpljenja među obožavateljima, koji jedva čekaju priliku da uživo čuju njegove najveće hitove i budu dio povijesne večeri u gradu.



Ovaj jedinstveni koncert dolazi i kao savršena uvertira za Dan žena. Naime, od početka karijere, Čolić je poznat kao veliki poštovatelj žena, majki, baki, supruga i kćeri, kako na sceni i kroz pjesme, tako i u privatnom životu, što ga je odavno dovelo do titule najvećeg džentlmena među glazbenicima u regiji. Kada se to spoji s nenadmašnim vokalom i nepresušnom energijom na sceni, neodoljivim šarmom te bezvremenskim hitovima, jasno je zašto ga se smatra glazbenim fenomenom ovih prostora i već pola stoljeća jednim od najvećih imena regionalne glazbene scene.



Njegovi višesatni koncerti oduševljavaju publiku iz grada u grad te iznova potvrđuju status glazbene legende, a ulaznice za ovaj dugoočekivani koncert dostupne su putem sustava Eventim.