Zrinka Cvitešić oduševila je svojom pojavom na Porinu, a jedan detalj nosila je već i ranije na velikom događaju!

Zrinka Cvitešić vodila je ovogodišnju dodjelu Porina koja se održala u petak u zagrebačkom Boćarskom domu.

Zrinka Cvitešić zajedno sa pjevačem Markom Toljom otvorila je svečanu dodjelu Porina, a posebnu pažnju privukla je njezina raskošna suknja od tila.

Naime, Zrinka je na suknju kombinirala bež korzet, a oko struka je dodala crni široki remen pa se činilo kao da nosi haljinu.

Na usnama joj se isticao žarko crveni ruž, a kosu je podignula u punđu s par spuštenih prednjih pramenova.

Zanimljiva činjenica je ta da je spomenuti korzet Zrinka već jednom nosila i to na premijeri svoje nove serije "The Power" koja se održala u Londonu. No, tada je na njega kombinirala svečane crne hlače i bež salonke.

Inače, obje kreacije su od dizajnerice Matije Vuice koja je i sama podijelila fotografiju Zrinke na svoj Instagram storij. Poznato je i to kako Cvitešić već godinama surađuje sa Vuicom.

