Albina iznenadila objavom posebno seksi fotke na kakvu od nje nismo navikli, izazovni dekolte prvo je što privuče pogled!

Albina Grčić na Instagramu je objavila posebno seksi fotografiju zbog koje je zadobila mnoštvo komplimenata.

Pjevačica Albina Grčić pozirala je u crnom topu s dubokim dekolteom koji je u prvi plan stavio njezino poprsje.

Pogledaj i ovo nije prošlo ispod radara Albina iznenadila gledatelje "Plesa sa zvijezdama", svi komentiraju njezin potez nakon šokantnog priznanja pred kamerama

Preko je navukla prozirni crni crop top koji svejedno nije uspio prekriti područje grudi.

Narančasto sjenilo dodatno je istaknulo njene oči, a nježni bež ruž na usnama savršeno se uklopio u završni look.

"I usred svog mraka i sjajna i stvarna", stajalo je u opisu.

"Ljepotice", "Goriš", "Uvijek predivna", "Sijaš ljepoto", "Ljepoto predivna", "Blistaš", samo su neki od komentara.

Inače, posljednjih mjesec dana naveliko se šuška da je Albina prekinula dugogodišnju vezu s mladim nogometašem Ivanom Ćalušićem jer su oboje obrisali zajedničke fotografije s Instagrama te su se prestali pratiti na društvenoj mreži.

Albina je glasine negirala.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko za Slobodnu Dalmaciju.

Pjevačica i nogometaš poznaju se od djetinjstva jer su odrasli u istom splitskom kvartu, a prije nekoliko godina njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav.

