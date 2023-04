Ovo je Albina? Pjevačica pokazala ogromnu promjenu i potpuno raspametila obožavatelje: "Ovo je top!"

Albina Grčić objavila je fotografiju na kojoj je obožavatelji nisu prepoznali zbog frizure i boje kose.

Pjevačica Albina Grčić iznenadila je obožavatelje velikom promjenom izgleda.

Pogledaj i ovo Samo je jedna istina Albina se oglasila nakon šuškanja da više ne ljubi zgodnog nogometaša i objasnila zašto je obrisala sve njihove fotografije!

Lijepa Splićanka na svojem profilu na Instagramu objavila je fotografiju na kojoj je neprepoznatljiva jer ima crnu kosu s ravnim šiškama.

"Nemojte se uzbuđivati, to je samo perika", otkrila je odmah Albina, no njezine obožavatelje promjena je apsolutno oduševila.

"Ajme, obavezno ovu frizuru trajno", "Mijenjaj frizuru, boju, sve! Ovo izdanje je top", Brutalna", "Tako si lijepa", "Kraljica", samo su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Inače, posljednjih tjedana naveliko se šuška da je Albina prekinula dugogodišnju vezu s mladim nogometašem Ivanom Ćalušićem jer su oboje obrisali zajedničke fotografije s Instagrama te su se prestali pratiti na društvenoj mreži.

Albina je glasine negirala.

"To nije istina! Želim vezu graditi u privatnosti i to je to", izjavila je kratko za Slobodnu Dalmaciju.

Pjevačica i nogometaš poznaju se od djetinjstva jer su odrasli u istom splitskom kvartu, a prije nekoliko godina njihovo prijateljstvo preraslo je u ljubav.

