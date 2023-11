Zlatan Ibrahimović otkrio je da u svom domu ima samo jednu sliku na zidu, a ona za njega ima simbolično značenje

Nogometaš Zlatan Ibrahimović objasnio je zašto u svom domu ne drži vlastite fotografije, a na zidovima ima samo jednu simboličnu fotografiju.

Nogometaš Zlatan Ibrahimović objasnio je zašto se u njegovom domu ne može pronaći nijedna fotografija njega. Umjesto obiteljskih fotografija, na Zlatanovom zidu visi samo jedna, a ona ima simbolično značenje.

"Nemam svoje fotografije na zidovima, ali to je moja ideja. U obitelji moramo pamtiti odakle sva hrana dolazi, a to je od mojih stopala. To je podsjetnik za sve njih da svaki put kada uđu u moju teretanu vide ta stopala", rekao je bivši nogometaš tijekom intervjua s Piersom Morganom.

"Sve što sam rekao je važno da bismo znali odakle je sve došlo i zašto smo tu gdje smo danas. Nema mojih slika, rekla mi je Helena da me je gledala dovoljno. A to je važno i za moju djecu, važno je da me vide kao oca, a ne kao profesionalnog igrača Ibrahimovića. Ne bi trebali odrastati u mojoj sjeni, jer su važniji od mene i nikad neće doći u situaciju kada će se osjećati drugim ili trećim. Oni su prvi", zaključio je.

Inače, nakon što je najavio da odlazi u mirovinu, Ibrahimović je u lipnju na Instagramu objavio fotografiju svojih stopala koja je prikupila više od dva milijuna lajkova, a pretpostavlja se da je na tu fotografiju mislio i u intervjuu.

Sinove Maximiliana i Vincenta dobio je u braku s Helenom Seger, 11 godina starijom partnericom s kojom još uvijek nije stao pred oltar.

