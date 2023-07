Zgodni Ibrahimović odmara se pod budnim okom 11 godina starije partnerice, za koju mnogi donedavno nisu znali ni kako izgleda jer bježi od medijske pažnje!

Zlatan Ibrahimović i Helena Seger snimljeni su na odmoru u Francuskoj, točnije u Saint Tropezu, uz čiju obalu plove na luksuznoj jahti.

Umirovljeni nogometaš Zlatan Ibrahimović trenutačno se odmara sa svojom obitelji u Francuskoj, točnije u Saint Tropezu, u kojem boravi na luksuznoj jahti, gdje su ih paparazzi spremno dočekali.

Društvo im prave prijatelji s kojima uživaju u morskim radostima, 41-godišnji Zlatan okušao se u skokovima u more i izležavao se na SUP dasci, a sve to pod budnim okom svoje 11 godina starije partnerice Helene Seger.

I dok je on ponosno pokazao svoje isklesano tijelo ukrašeno brojnim tetovažama, lijepa plavuša bila je u dugoj pripijenoj suknji i majici bez rukava.

Par je u vezi od 2001. godine i zajedno imaju sinove Maximiliana i Vincenta, a Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima, a jednom je prilikom ispričala kako je upoznala Zlatana.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Netipičnom ženom nogometaša također je čini to što nema zaposlene kućne pomoćnice.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali bila je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu. Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu, dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je tada Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

