Zlatana Ibrahimovića zasjenila njegova 11 godina starija partnerica koja se većinu vremena skriva od javnosti

Zlatan Ibrahimović i lijepa partnerica Helena Seger viđeni su u rijetkom zajedničkom izlasku, par je bezbrižno ručao u Milanu.

Nogometna zvijezda Zlatan Ibrahimović s partnericom Helenom Seger i njihovim sinovima najčešće boravi u Milanu. Upravo tamo uhvatili su ih paparazzi dok su ručali u jednom lokalnom restoranu.

Čim je izišao iz hotela s partnericom, fotografi su iskoristili priliku da ga fotografiraju, a unatoč njegovoj pojavi, svi su gledali samo u lijepu Helenu.

Ležerno odjeveni krenuli su prema restoranu, a ovo je bio njihov rijetki izlazak u javnost iako su jedan od najpoznatijih parova u svijetu.

Inače, Helena je od Zlatana starija 11 godina, ali njihova razlika u godinama nikad se nije primijetila.

Par je u vezi od 2001. godine i zajedno imaju sinove Maximiliana i Vincenta, a Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima, a jednom je prilikom ispričala kako je upoznala Zlatana.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Netipičnom ženom nogometaša također je čini to što nema zaposlene kućne pomoćnice.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a na novinarsko pitanje nogometaš je jednom ovako odgovorio:

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je tada Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

