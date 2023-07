Isklesani Ibrahimović glavna je tema kupača na plaži, a jedna tetovaža na nogometaševu razgolićenom tijelu posebno dolazi do izražaja!

Zlatan Ibrahimović snimljen je na odmoru u Saint Tropezu, a njegove atraktivne tetovaže nisu mogle proći nezapaženo.

Odnedavno umirovljeni nogometaš Zlatan Ibrahimović ovih je dana snimljen na zasluženom odmoru u francuskom Saint Tropezu. Paparazzi su ga snimili kako se izležava na jednoj plaži, a do izražaja su uz mišiće dolazile i njegove brojne tetovaže.

Ovog puta posebno se istaknula ona na rebrima, i to natpis "Samo mi Bog može suditi". 41-godišnji Zlatan godinama je privlačio pozornost svojim ponašanjem, talentom, ali i izgledom, a na njemu su se posebno upravo isticale tetovaže, čiji se broj s godinama smanjio. Naime, njegov isklesani torzo bio je prekriven imenima ljudi, koje je kasnije uklonio, a on sam je jednom prilikom ispričao što se iza njih zapravo krilo.

"Imao sam 15 tetovaža na tijelu. U pitanju su privremene tetovaže i to su bila imena ljudi koji su gladni i nemaju što jesti. Uklonio sam ih sve, ali ti su ljudi i dalje tu, i dalje su gladni. Gdje god da se pojavim, ljudi me prepoznaju i navijaju za mene. Za njih nitko ne navija. Da sam mogao, napisao bih ime svake osobe koja nema uvjete za život. Te su tetovaže podsjetnik - kad vidite mene, vidite njih", rekao je Zlatan jednom prilikom za The Guardian.

Dodao je da su tetovaže imale cilj podizanja svijesti i skretanja pozornosti na program Ujedinjenih naroda "Food program", koji se bori protiv gladi u svijetu.

Od trajnih tetovaža Zlatan se može pohvaliti velikim crtežom lava na leđima i s nekoliko ukrasa na bicepsu, no najviše privlači ona koja mu krasi pozadinu.

