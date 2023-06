Tetovaže Zlatana Ibrahimovića sve su rastužile, a onda i nestale preko noći, o njihovoj poruci i danas se priča!

Zlatan Ibrahimović veliki je ljubitelj tetovaža i ukrašavanja tijela, a u jednom periodu cijelo tijelo mu je bilo prekriveno njima i to s posebnim ciljem.

Nogometaš Zlatan Ibrahimović ovih se dana našao u centru pozornosti i to nakon što se oprostio od aktivne karijere i igranja nogometa, koju je završio u talijanskom Milanu.

41-godišnji Zlatan godinama je privlačio pažnju svojim ponašanjem, talentom, ali i izgledom, a na njemu su se posebno isticale tetovaže čiji se broj s godinama smanjio. Naime, njegov isklesani torzo bio je prekriven imenima ljudima, koje je kasnije uklonio, a on sam je jednom prilikom ispričao što se iza njih zapravo krilo.

"Imao sam 15 tetovaža na tijelu. U pitanju su privremene tetovaže i to su bila imena ljudi koji su gladni i nemaju što jesti. Uklonio sam ih sve, ali ti ljudi su i dalje tu i dalje su gladni. Gdje god da se pojavim ljudi me prepoznaju i navijaju za mene. Za njih nitko ne navija. Da sam mogao napisao bih ime svake osobe koja nema uvjete za život. Tako da ove tetovaže su podsjetnik - kad vidite mene, vidite njih", rekao je Zlatan jednom prilikom za The Guardian.

Dodao je da su tetovaže imale cilj podizanja svijesti i skretanja pažnje na program Ujedinjenih naroda "Food program" koji se bori protiv gladi u svijetu.

Od trajnih tetovaža Zlatan se može pohvaliti velikim crtežom lava na leđima i nekoliko ukrasa na bicepsu, no ona koja privlači najviše je ona koja mu krasi pozadinu.

