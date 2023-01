Isklesani Ibrahimović opet je glavna atrakcija na plaži, a ne može mu se nadiviti ni njegova 11 godina starija partnerica!

Zlatan Ibrahimović snimljen je na plaži u Miamiju, gdje uživa sa svojom dugogodišnjom partnericom Helenom Segar.

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, 41-godišnji Zlatan Ibrahimović, i njegova 11 godina starija životna partnerica Helena Seger trenutačno uživaju na odmoru u Miamiju.

Pogledaj i ovo jasan je po pitanju žena! Šuškalo se da vara samozatajnu ljepoticu koje nema na vidiku dok se odmara na luksuznoj jahti, no jednim je potezom dao naslutiti gdje je ona

Ni tamo im paparazzi ne daju mira, a ulovili su ih na plaži, gdje je Zlatan plijenio poglede svojim nevjerojatno isklesanim torzom, dok se on nije mogao nagledati svoje Helene, koja je također pokazala zavidno vitku figuru u badiću.

Očekivano, nogometaš je na odmor ponio i loptu koju nije ispuštao, a činilo se da ni njemu ni Heleni uopće ne smeta pažnja koju su privukli i opušteno su uživali u šetnji i druženju.

Inače, Zlatan i Helena u vezi su od 2001. godine i zajedno imaju sinove Maximiliana i Vincenta, no čini se da oni nisu s njima na odmoru.

Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima, a jednom prilikom je ispričala kako je upoznala Zlatana.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Netipičnom ženom nogometaša također je čini to što nema zaposlene kućne pomoćnice.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu.

Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu, dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

