Pa, kakvo tijelo Zlatan ima! Golišavi Ibrahimović u 42. godini ponosno se šepurio po plaži

Zlatan Ibrahimović pokazao je mišiće na plaži u Miamiju, u kojem provodi zimski odmor.

Slavni nogometaš Zlatan Ibrahimović postao je glavna zvijezda jedne od plaža u Miamiju, gdje je ponosno pokazao svoje isklesane tijelo, kojim je privukao svu moguću pažnju na sebe, pa tako i onu paparazza koji su se tamo našli.

Pogledaj i ovo Uživaju na odmoru Ibrahimović je ludo zaljubljen u 11 godina stariju manekenku i nakon više od dva desetljeća, a ona ni po čemu nije tipična žena nogometaša!

41-godišnji Zlatan pokazao je svoju impresivnu građu i osunčani ten na odmoru koji provodi u SAD-u prije nego što se vrati svojim klupskim obavezama. Dodatnu pozornost privukao je brojnim tetovažama kojima je ukrasio tijelo.

Nedavno se našao u središtu pozornosti nakon što je ruska influencerica Lina Shokh na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju sa zanimljivim opisom.

"Ne mogu više skrivati našu romansu!" napisala je tada. Da se, naravno, radi o šali, Lina je potvrdila još jednom fotkom koju je podijelila u svojim pričama na Instagramu i na kojoj je pozirala s još jednim legendarnim nogometašem, koji je također došao na dodjelu nagrada u Dubai.

"Varam svojeg voljenog Ibrahimovića s Tottijem", napisala je uz fotku s Francescom Tottijem, na kojoj je označila i Ibrahimovića.

Inače, Zlatan je od 2001. godine u sretnoj vezi s 11 godina starijom švedskom manekenkom Helenom Seger, s kojom ima i dvoje djece, sinove Maximiliana i Vincenta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli da ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Netipičnom ženom nogometaša čini je i to što nema zaposlene kućne pomoćnice.

Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima, a zajedno su prebrodili i brojne glasine o njegovim aferama.

