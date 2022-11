Influencerica izazvala pomutnju fotkama sa Zlatanom Ibrahimovićem: "Ne mogu više skrivati našu romansu!"

Ruska influencerica Lina Shokh na svojem profilu na Instagramu objavila je fotografije sa Zlatanom Ibrahimovićem iz Dubaija.

Nogometaš Zlatan Ibrahimović posljednjih je dana boravio u Dubaiju, gdje je primio nagradu Globe Soccer za sva postignuća u karijeri, a tamo se susreo s brojnim obožavateljima koji su se htjeli fotkati s njim.

Posebnu pažnju privukle su njegove fotografije s ruskom influencericom Linom Shokh, i to zbog opisa koji je ona stavila uz njih.

"Ne mogu više skrivati našu romansu!" napisala je Lina uz fotografije na kojima pozira sa Zlatanom na pješčanoj plaži.

Da se, naravno, radi o šali, Lina je potvrdila još jednom fotkom koju je podijelila u svojim pričama na Instagramu i na kojoj je pozirala s još jednim legendarnim nogometašem koji je također došao na dodjelu nagrada u Dubai.

"Varam svojeg voljenog Ibrahimovića s Tottijem", napisala je uz fotku s Francescom Tottijem na kojoj je označila i Ibrahimovića.

Inače, Zlatan je od 2001. godine u sretnoj vezi s 11 godina starijom švedskom manekenkom Helenom Seger, s kojim ima i dvoje djece, sinove Maximiliana i Vincenta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helena u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli da ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Netipičnom ženom nogometaša čini je i to što nema zaposlene kućne pomoćnice.

Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, pa će preko ove šale sigurno lako prijeći.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Slavonka bujnih grudi o kojoj su pisali i strani mediji pokazala navijačko izdanje pa su je neki brzo upozorili da bi mogla u zatvor!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Ženi katarskog šeika zbog mladolikog izgleda rijetki bi dali stvarne godine, 2015. okitila se jednom titulom, a evo i zašto joj je život pod povećalom