Pogledajte luksuzni dom Zlatana Ibrahimovića, sam se pohvalio raskoši u Milanu od koje zastaje dah!

Zlatan Ibrahimović pokazao je unutrašnjost svoje luksuzne kuće u Milanu, od skupih detalja i namještaja zastaje dah.

Zlatan Ibrahimović, jedan od najpopularnijih nogometaša svih vremena, često na svom Instagramu dijeli svoje videozapise na kojima vježba i održava svoju isklesanu figuru.

Ovog puta, Zlatan je tjelovježbu odradio kod kuće, a njegov dom u Milanu pravi je dokaz da i na interijer može zastati dah.

Kuća uređena u retro stilu odiše bogatim detaljima i toplim bojama, a od luksuznih i skupih dijelova namještaja teško je bilo fokus održati samo na mišićavom Ibrahimoviću.

Zlatan u Milanu trenutno živi sa suprugom Helenom i sinovima Maximilianom i Vincentom, a uređenje svoje kuće Zlatan je navodno povjerio najboljem talijanskom dizajneru interijera.

Na videozapisima koje je podijelio vidi se njegova blagovaona i soba, a pohvalio se i da će postao dio kampanje za jednu trgovinu odjećom.

Inače, Zlatan i Helena u vezi su od 2001. godine, a ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatni život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Ono što je također čini netipičnom ženom nogometaša je činjenica da nema zaposlene kućne pomoćnice.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu.

Inače, Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima.

