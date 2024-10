Jeste li znali ove pojedinosti o Dominiku Livakoviću? Djed mu je imao veliki utjecaj na njegovu karijeru, a ovako je izabrao ime za sinčića!

Dominik Livaković svoj život čuva podalje od očiju javnosti, a u nastavku pogledajte neke zanimljivosti iz njegova privatnog života.

Nogometaši Poljske ugostili su Hrvatsku u sklopu Lige nacija. Prvo poluvrijeme je bilo stvarno ludo, a nastavak ludnice viđen je i drugom dijelu.

Naime, sudac Alejandro Hernandez pokazao je izravni crveni Dominiku Livakoviću, što je izazvalo opću nevjericu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Tim smo se povodom prisjetili nekih zanimljivosti našeg vratara koji svoj život drži podalje od očiju javnosti.

Sredinom godine gostovao je u serijalu "Knjaz kod Vatrenih", a on se tamo osvrnuo na svog sinčića kojeg je dobio sa suprugom Helenom.

"Sad kad sam dobio bebu, vidim koliko je to blagoslov, stvarno ništa na kraju dana nije bitnije nego da je ona dobro. Samo je to bitno. Neke stvari za koje sam mislio da su toliko važne i da je smak svijeta, nisu važne", ispričao je.

Knjaz ga je potom upitao kako su odabrali ime Joakim.

"Imali smo nekoliko imena oko kojima smo dvojili. Onda smo ga samo jedan dan počeli zvati Joakim prije nego što se rodio i tako je ostalo. Neki su bili skeptični, ali to je normalno", otkrio je Livaković.

Gledatelji su imali priliku doznati da ima dvije sestre i brata, da su mu roditelji rastavljeni i da ima očuha, ali se svi odlično slažu, a njegov djed je imao veliki utjecaj na njegovu karijeru.

"Kako su moji radili, on me vozio u školu, na treninge, čekao me sa sendvičem, a baka Vesna je pravila palačinke. Volio sam kod njih biti više nego kod kuće", rekao je Livaković.

Više o ljubavnoj priči Dominika i Helene pročtajte OVDJE.

