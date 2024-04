Žanamari Perčić pokazala kćerkicu i javila se s putovanja, izostanak supruga s fotografija opet je potaknuo šuškanja o njihovu braku

Žanamari Perčić kćerkicu Gabrijelu odvela je u London, rijetko je pokazuje na društvenim mrežama.

Žanamari Perčić i njezin suprug Mario prije 9 godina postali su roditelji kćerkice kojoj su dali ime Gabrijela. Iako glazbenica često objavljuje fotografije iz doma, Gabrijelu nemamo priliku toliko često vidjeti, no ovog puta Žanamari je pokazala njihove zajedničke trenutke.

Mama i kći sada su otputovale u London, a pjevačica je podijelila fotografiju djevojčice s leđa. Gabrijela se igrala sa šahovskim figurama, a ponosna mama sve je zabilježila kamerom.

Podsjetimo, Žanamari je ranije govorila o karakteru njihove kćeri.

''Moja prava zvijezda. Štitim je i skrivam kao zmija noge jer je moje malo blago. Ona je najdruštvenije biće na planetu i kamo god odemo, upozna ekipu i zaradi pusu od nekoga tko joj se svidi'', ispričala je Žanamari svojevremeno.

''Mala šarmerica koja već piše pjesme na veliko. Ima svoju gitaricu i pjeva neke svoje melodije i tekstove po čitav dan. Ima jednu, mislim da će joj ta biti singl jer je često pjeva i ima zvučan refren. Zove se 'I Love You, Mama'. Još ću je čuvati samo za sebe neko vrijeme jer znam da jednom kad krene osvajati svijet, neće stati dok ne bude njezin'', otkrila je tada Žanamari, prenosi Story.

Ako je suditi prema fotografijama, djevojke su u London otputovale same.

Naime, već mjesecima traju šuškanja o bračnoj krizi Žanamari i njezina supruga Joshue Macksa.

Prvi put povod za priče dala je Žanamari kada je sa svojeg profila na Instagramu u srpnju obrisala sve fotografije sa suprugom.

"Ja nisam mogla vjerovati kakve sam stvari i neistine vidjela i pročitala o sebi i tom svom odnosu, imam osjećaj da i kad kažem nešto pozitivno, to se pretvori u negativno. Stoga sam o tome odlučila šutjeti, ali moja šutnja ne znači da nemam što reći – mogu ja mnogo toga reći, ali nemam volje za negativnu energiju, pa ću radije malo šutjeti", izjavila je tada Žanamari za IN magazin.

''S obzirom na to da ti neki beskrupulozni novinari uopće ne idu za tim što je zaista istina pa onda to tek objave, nego objavljuju ovako glavom bez obzira, ne idu za tim da iza mene nisam samo ja. Znači, nije samo da ću ja patiti u životu zbog nekakvih napisa na internetu, nego imam i dijete koje će danas-sutra čitati to, a dijete kod kuće ima sve normalno i sad dođe netko u školi i doslovno je bullying što se toga tiče. Stoga hvala novinarima, meni je super, ali sa svojim djetetom moram jako puno razgovarati zbog njih'', izjavila je tada.

Par je inače spojila poslovna suradnja, a vezu su započeli 2013. godine. Vjenčali su se 2014. godine.

