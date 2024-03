Žanamari već priziva ljeto, a poznate Hrvatice zbog njene fotografije pišu: "Odsad idem dvaput dnevno u teretanu!"

Žanamari Perčić na Instagramu je objavila svoju fotografiju u bikiniju uz koji je poručila da jedva čeka ljeto.

Pjevačica Žanamari Perčić (42) još je jednom opravdala laskavu titulu jedne od najseksi Hrvatica.

Objavila je svoju crno-bijelu fotografiju na kojoj pozira u sićušnom bikiniju s tangama, okrenuta kameri leđima, te je poručila: "Očajnički mi treba ljeto."

Fotografijom je podigla temperaturu na društvenoj mreži, a u komentarima su joj se javile i druge poznate Hrvatice.

"Moram sjest..." komentirala je Feminnemka Neda Parmać, a nadovezala se i njezina kolegica iz grupe Nika Antolos, koja je napisala: "Ok, odsad idem dvaput dnevno u teretanu."

"Kao nacrtana!", "Tijelo stvoreno za ljeto", "Wow, "Predivna", "Super fotka", "Lijepa si", "Prezgodna", još su neki od brojnih komplimenata koje je dobila.

Žanamari cijele godine vrijedno vježba u teretani, a osim besprijekornom figurom, može se pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se jednom prilikom u IN magazinu.

U zadnje je vrijeme prate glasine o problemima u braku sa suprugom Marijem Perčićem, koje je ona negirala, a par se nedavno pojavio i zajedno u javnosti nakon dugo vremena, na jednom događaju u Splitu.

