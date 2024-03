Žanamari postala plavuša i odvažila se na još jednu promjenu, a zbog novog izgleda poznate Hrvatice zasule su je komentarima!

Žanamri Perčić iznenadila je novom frizurom kojom se pohvalila na društvenim mrežama.

Pjevačica Žanamari Perčić odvažila se na veliki promjenu.

Na svojem profilu na Instagramu otkrila je da je postala plavuša, a usto je ošišala i šiške.

"Promjena", jednostavno je napisala u opisu fotografija koje su izazvala lavinu reakcija, a njezin novi imidž komentirale su i brojne poznate Hrvatice.

"Toliko si zgodna", napisala joj je Minea. "Čekam i čekam ali nikako da dočekam nešto što tebi ne stoji dobro! Zezam se... ne čekam već znam da tako nešto ne postoji", komentirala je Feminnemka Neda Parmać. "Ajme kako ti dobro stoji", poručila joj je pjevačica Colonije Ivana Lovrić. "Što???" iznenađeno je komentirala Ecija Ivušić Belošević.

"Lijepo, ali kao brineta meni osobno puno ljepše", "Super izgledaš kao plavuša", "Obožavam tvoj novi look", "Lijepo", još su neki od brojnih komentara koje je dobila, a neki su se zapitali i je li možda samo riječ o perici.

Što vi mislite?

Inače, Žanamari od početka svoje karijere slovi kao jedna od najseksi Hrvatica, a laskvu titulu opravdava i sa 42 godine. Na svoj figuri naporno radi tijekom cijele godine, a rezultati su itekako vidljivi.

Osim besprijekornom linijom, može se pohvaliti i nadprosječnom inteligencijom, i ima IQ 156.

"Što se tiče mog IQ-a, to kad se dobro naspavam, onda je možda još tu, ostaje nešto, ali u zadnje vrijeme ne spavam baš tako da ako bude nekih nepromišljenih poteza u idućih par mjeseci, nemojte to pripisati krivom nalazu od MENS-e, molim vas", našalila se jednom prilikom u IN magazinu.

