Uz svjetski poznatog milijardera Stradunom se šetao i slavni glazbenik, rijetki su ga zamijetili dok je razgovarao s lijepom plavušom!

Američki glazbenik Usher jedan je od nekolicine slavnih koji su se pridružili Jeffu Bezosu na luksuznoj jahti, a zajedno s njima prošetao se Stradunom i divio ljepotama grada.

Američki glazbenik Usher jedna je od sretnih zvijezda koje su se mogle pridružiti slavnom osnivaču Amazona Jeffu Bezosu na putovanju Jadranom u luksuznoj jahti.

Bezos i njegova zaručnica sinoć su se prošetali Stradunom i postali glavna tema domaćih medija, a u hrpi ljudi koji su s njima hodali bio je i Usher. On je za šetnju Dubrovnikom odabrao šarenu košulju i bijele lagane hlače, a cijelo vrijeme uz njega se šetala nepoznata dama u bijeloj haljini.

Osim njih, tu su još i slavna pjevačica Katy Perry i njezin suprug, glumac Orlando Bloom, koji su bili pravo iznenađenje turistima na ulici.

59-godišnji Jeff prije toga je snimljen u jednom restoranu u Šipanskoj Luci u kojem su svi zajedno dobro raspoloženi uživali u specijalitetima i veselo nazdravljali. Tamo su se zadržali neko vrijeme, potom su prošetali i dubrovačkim ulicama, a nakon toga su se vratili na luksuzno plovilo kojim već nekoliko mjeseci plove Mediteranom.

Vijest da je Bezosova jahta viđena na Jadranu proširila se početkom ovog tjedna. Luksuzno plovilo vrijedno 500 milijuna dolara prije nekoliko je dana bilo u Italiji i Grčkoj, a Jeff je odlučio svratiti i do Hrvatske, prenijela su 24 sata.

Inače, Ushera svijet pamti po najvećim hitovima koje je imao oko 2010. godine, ''OMG'', ''Yeah!'', ''DJ Got Us Fallin In Love'' i ostalima.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Nekad i sad Sjećate se djevojčice iz budućnosti? Zbog nje su se rajfovi prodavali kao ludi, a evo gdje je ona danas i čime se bavi!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Maja Šuput osvanula u izdanju u kakvom je dosad nismo vidjeli, ono što je imala na glavi zasjenilo je i haljinu koja je sve, samo ne obična!