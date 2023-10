Čolina starija kći proslavila je važan daleko od kuće, a odmah se pohvalila i skupocjenim poklonima od prijateljica!

Kći Zdravka Čolića Una Čolić proslavila je rođendan u Milanu, a na Instagramu se pohvalila i skupocjenim poklonima koje je dobila.

Kći Zdravka Čolića česta je tema regionalnih medija zbog izazovnih fotografija koje objavljuje, a sada je lijepa Una proslavila 22. rođendan.

Dočekala ga je u Milanu gdje je večerala s prijateljicama, a od njih je dobila i skupocjene poklone. Na Instagramu je osim svojih fotografija na kojima pozira u dekoltiranoj zelenoj haljini, fotografirala i Louis Vuitton narančastu kutijicu te desert uz koji je pisalo ''Sretan rođendan''. Potom je na pričama podijelila i fotografije iz lifta s prijateljicama na kojima nosi crvene ruže.

Inače, Una se često hvali luksuzom u kojem uživa, a njezin slavni tata jednom je progovorio i o fotografijama svoje kćerke koje objavljuje na internetu.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da izradiš slike", rekao je Čola.

Čolić je Unu dobio sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u braku od 2001. godine, a par osim nje ima i mlađu kćer Laru.

