Ona je kći jedne od najvećih zvijezda regije i voli pažnju, a komplimente je ovaj put pobrala zbog nove fotke u badiću!

Una Čolić pozirala je u jednodijelnom kupaćem kostimu na jedno rame i sa mnoštvom proreza pa pokazala svoje neodoljive atribute.

Kći legendarnog pjevača Zdravka Čolića, Una poznata je po objavljivanju svojih vatrenih fotografija u badiću.

Ovaj put pozirala je u jednodijelnom crnom badiću s prozirnim dijelovima pa sjajno istaknula svoju zgodnu liniju.

Raspuštena kosa i smeđe sunčane naočale dodatno su podignule cijeli modni prikaz.

"Slatkice", "Ti si jednostavno predivna", "Najs", " Njami", "Savršenstvo", "Opa", "Mačka", samo su neki od komentara.

Iako ju je Zdravko prije čuvao od očiju javnosti te svoj privatni život držao za sebe, što voli činiti i sada, Una voli pozornost pa uživa u pažnji svojih pratitelja, kojih je na Instagramu preko 40 tisuća.

Nedavno je tako javno prokomentirao što misli o njezinim fotografijama u badiću.

"Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se slikati. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja joj ne mogu zabraniti, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće, pa onda čekaš da izradiš slike", rekao je tada.

Čolić je Unu dobio sa suprugom Aleksandrom, s kojom je u braku od 2001. godine, a par osim nje ima i mlađu kćer Laru.

