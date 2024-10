Timski izazov u novoj epizodi MasterChefa dovest će do velike napetosti među kandidatima: ''Srce udara sto na sat...''

Večeras je pred kandidatima MasterChefa timski izazov koji će pomalo rasvijetliti mogućnosti pojedinih od njih.

Vrijeme je za timski izazov u kojem će kandidati MasterChefa pokazati koliko mogu međusobno surađivati i utjecati jedni na druge. Pred mentore će ponovno stati njihovi timovi u crvenim, plavim i zelenim pregačama. ''Plavi tim, trebate se iskupiti, tako da očekujem pobjedu'', poručit će chef Stjepan svom timu.

Chef Goran će Zaru postaviti na mjesto predvodnice zelenog tima, a ona će, s Elvom kao sous cheficom, biti odlučna u tome da osigura pobjedu. Njihova energija i koordinacija bit će ključne u ovoj intenzivnoj borbi timova. No, jedan natjecatelj u timu svojim će upadicama otežavati njezinu ulogu vođe.



U crvenom timu, chef Mario će izabrati Bonaventuru za vođu, naglašavajući kako se već istaknuo kao sous chef, dok će Doris preuzeti ulogu Bonaventurine desne ruke. Njihova kombinacija iskustva i odlučnosti činit će ih opasnim protivnicima. Plavi tim predvodit će Sead, čiji izbor za vođu neće proći bez uzbuđenja. ''Umalo sam dobio srčani. Srce udara sto na sat“, našalit će se Sead, no neće dopustiti da ga emocije preuzmu. Uz Ivu kao sous chefa, plavi tim je spreman pokazati da su sposobni za mnogo više. Ivo je to sažeo rekavši: „Plavi tim je željan dokazivanja. Ako treba pasti, past ćemo junački.''

Tijekom novog izazova, natjecatelji će imati priliku iskoristiti pomoć svojih mentora. Svaki vođa tima, dva puta tijekom kuhanja, moći će zatražiti mentorovu podršku na pet minuta, bilo da je riječ o savjetima ili idejama kuhanja – ali s jednim važnim ograničenjem: mentori ne smiju kušati jela. Ova taktička prednost daje vođama timova dodatni vjetar u leđa, ovisno o tome kako je iskoriste. ''Predobra opcija, puno bolja nego prošli put, jako mi se sviđa'', reći će Zara.

Tko će biti neposlušan i osporavati Zari vodstvo te kako će se ona s tim nositi, doznat ćemo večeras, stoga ne propustite novu epizodu zabavnog showa MasterChef.

U prošloj epizodi iz MasterChefa je ispala Marija Benjak, intervju s njom pročitajte OVDJE.

Prije nje ispao je Ante Vukadin, a zašto je najviše razočaran, pročitajte OVDJE.

