Evo koga prvi ispali kandidat MasterChefa vidi kao pobjednika: ''Ima ogromno znanje, jedino što bi ga moglo pokositi je...''

Student elektrotehnike Ante Vukadin prvi je kandidat koji je napustio MasterChef ove sezone. Stres test pokazao se kao nepremostiva prepreka. Što je presudilo te bira li radije kulinarstvo ili elektrotehniku, pogledajte u idućim minutama.

Vrata MasterChef kuhinje zatvorila su se za Antom Vukadinom. Dobro je poznato da se ovdje pogreške ne opraštaju.

''U jednu ruku mi je drago što je kardinalna greška koja nije velika stvar, a ne da sam pogriješio na milijun stvari.''

U stres testu našao se nakon gastroduela, gdje je bio u Sanjinu timu, koja mu je zamjerila kremu.

''Slastice su moj forte, u jednu ruku, ali neke stvari koje smo mi tada radili su bile apsolutno neizvedive, u tako kratkom vremenskom periodu. Šefica nam nije donijela namirnice koje smo tražili, također, mi smo imali neke druge ideje koje su bile izvedive, ali sve je to dio showa.''

Iz ovog iskustva izlazi bogatiji znanjem. Samo u stres-testu, priznaje, naučio je neke tehnike. Kulinarstvo mu je ljubav oduvijek. S 10 godina počeo je samostalno pripremati jednostavna jela i tako se rodila strast prema gastronomiji.

''A u kulinarstvu sam se snašao od malih nogu, uvijek uz mamu, što se tiče prvo kolača onda i ovih ostalih jela, to je ajmo reći neki moj put u kuhinji.''

Bez obzira na tu ljubav, ipak je na kraju upisao te studira elektrotehniku.

''Uvijek sam bio odličan učenik. I htio sam završiti neki fakultet, koji ću na kraju i završit, ali sada me jednostavno taj poziv kuhinje me previše vuče i želim to radit.''

MasterChef je za njega, nažalost, završio, a top 22 kandidata nastavlja dalje svoj put. U samom vrhu Ante vidi...

''Najveći favorit po meni je Ivo. Ima ogromno znanje, jedino što bi ga moglo pokositi je taj tjedan slastica, ako do njega dogura. U slasticama ne, ali uvijek može naučit.''

Što sve preostale kandidate očekuje, ne propustite pratiti u novim epizodama MasterChefa na Novoj TV.



