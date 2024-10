Glazbena diva Vanna na ruci ima specifičnu tetovažu, napokon nam je otkrila značenje, a iza nje se krija i mračna tajna!

Mnogi ne znaju da Ivana Vrdoljak Vanna na ruci ima tetovažu osebujnog lika iz bajke koji mnogi obožavaju, a koji krije mračnu tajnu. Sada je napokon objasnila njezino značenje, ali otkrila i da je kao tinejdžerica imala mnoge komplekse. Našem Davoru Gariću ispričala je sve i o Koncertnom spektaklu u Zagrebu.

Ne znam da li na našim licima vidite koliko smo uzbuđeni i Vanna i ja. Subota 05.10. - spektakl u Tvornici.

''Pa je, mogu to tako reći, ali hvala što si to rekao ti umjesto mene. Naravno, koncertni spektakl. Uvodimo neke posebnosti samo za Tvornicu jer dolaze ljudi koji su me već dosta puta čuli i vidjeli.''

Žele nešto novo?!

''Pa oni mi to ne bi rekli, ali ja imam neku potrebu tako da ćemo neke posebnosti uvesti jer na kraju krajeva to je i Zagreb.''

Što bi se dogodilo da jednog dana, poput Male sirelne Ariel na tvojoj ruci, Vanna se probudi bez glasa?

''Pa to se dogodilo Julie Andrews. Pala bih u popriličnu depresiju, moram priznati.''

Zbog koga ili čega bi se kao Ariel, koja ti očito mnogo znači, odrekla svojeg glasa?

''Nikog! Nemojte me to pitati, to je sredstvo za rad!''

Zašto ti je baš Ariel na ruci?

''Zato što je poruka da ne mijenjaš sebe i ono što te definira da bi se svidio nekom drugom. Meni je taj Hans Christian Andersen... Disney Ariel je slatka, ali to je za djecu verzija. Prava sirena se pretvori u pjenu vala i ne završi to dobro!''

Ti voliš pravu verziju?

''Da!'''

Zavirio sam u riznicu tvojih sjećanja. Donio sam ti neke fotke pa žalim da ih prokomentiraš, ako se uopće sjećaš i znaš tko je to!

''Pa naravno da prepoznajem. Tata je dobio puno nagrada za ovu fotku. Mislim da sam dosta pozirala taj dan, to je neki kontralight, malo sam ljuta. Vidiš da sam nekad imala isto gustu kosu kao i danas.''

''Ovo sam si već sama plela ovu pletenicu. Tu si nisam baš više lijepa, ne znam, tu sam si vjerojatno prepuna kompleksa.''

''Ovo ti je prvi glas koprivnice 85-e. Tad sam pjevala Flashdance i pobijedila sam... What a feeeeeeling! Yeah!''

''Pogledaj te pune usne!''

Za ovakve usne bi žene danas sve dale!

I ja isto, ali svi bi me iskritizirali ''evo i ona se napumpala''.

A jesi li se doživljavala sexy?

''Ma jesi ti lud!? Ja ti se oduvijek ne volim slikati!''

Mene zanima što danas Vanna vidi kad se pogleda u ogledalo?

''Oh, kako ti lijepo stoje godine, imaš sreće!'' Ovisno kako kad. Evo zadnje što sam se pogledala u retrovizor prije nego što sam došla s tobom se razgovarati, nakon šminke od sat vremena i frizure - ''Pa nisam loša!''

Vanna, mogli bismo mi ovako pričati do prekosutra i užitak je zaista, ali ovdje ćemo prekinuti i pozvati sve ljude da dođu u Tvornicu 05.10.!

''A apropo ovog izgleda, izgledat ću bomba! Hhahaha...Šalim se, ljudi. Ako se želite dobro provesti uz pjesme koje volite i znate dođite nam u Tvornicu kulture. Bend i ja čekamo super raspoloženi, i bit će super show.''

Hvala ti mnogo i vidimo se.

Hvala tebi.

