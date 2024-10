Eksluzivno otkrivamo: Ivan i Tonči Huljić napisali su pjesmu za superfinalista američkog Supertalenta: ''On je buduća svjetska zvijezda''

Udruživši svoje glazbene Talente, Tonči i Ivan Huljić napisali su pjesmu superfinalista američkog Supertalenta. Riječ je o Filipincu Marcelitu, koji osvaja svojim glasom. Kako je došlo do te zanimljive suradnje, otkriva naš Gordan Vasilj.

Jedan čovjek, a dva glasa! Ovako zvuči 40-godišnji Filipinac Marcelito Pomoy, koji je svojim glasom 2019. osvojio gledatelje američkog Supertalenta. Nevjerojatno talentiranog glazbenika sreli smo u Splitu, gdje su mu Tonči i Ivan Huljić upravo završili pjesmu ''Number one'', a ovaj muško-ženski duet snimio je sam sa sobom.

''Ja doista ne znam, mislim da je to Božji dar jer doista ne znam gdje pronalazim ova dva glasa u sebi.'', rekao je Marcelito Pomoy.

''On je buduća svjetska big thing priča. On je specifičan po tome što ima dvostruki glas, pjeva kao tenor i kontratenor, kao muškarac i žena, recimo kao ja pa se nas dva dobro slažemo. Ja mu lijepo otpjevam sve što treba otpjevat i onda mu je tako lakše, ne moraju se ni pisat note ni ništa tako da je to jedna zgodna koincidencija.'', rekao je Tonči Huljić.

Sigurno se sad pitate otkud Huljić u kombinaciji s Marcelitom? Obojica su, naime, dio zajedničke menadžerske grupacije, a do suradnje je došlo kada je ekipa koja piše za Andreu Bocellija počela pripremati Marcelitov album.



''To su odlične pjesme, ali ono što sam primijetio kad su me pitali za mišljenje rekao sam vama sad fali ono što se u svijetu zove hit, da imamo air play jer je meni to sad u interesu da mi se razvije kroz ovaj dio svijeta, Europe, gdje ga sad moramo razviti zbog učešća u pop misi i zajedničkih koncerata sa još jednim velikim ženskim imenom.'', objasnio je Tonči.

I nastala je ''Number one''.

''Ne znam tko je brže djelovao, jesam li ja brže napisao pjesmu ili Ivan tekst, a Vjekoslava je bila baka'', dodao je kroz smijeh.



''Vrlo je glatka suradnja, Tonči je osoba s kojom je lako raditi. Malo je strog, ali za mene i ovu pjesmu je to dobro.'', objasnio je Marcelito.

I ništa u životu nije slučajno pa s obzirom na to da je Hana Huljić Grašo trenutačno na porodiljnom, u pop misi i na koncertima diljem svijeta će je zamijeniti upravo Marcelito.



''Bog je dobar organizator, a ja se uzdam u njega, tako da su se eto, stvari poklopile. Ali moraš nekako znati prepoznati znakove i kazat ok, aha, to ćemo sad napravit ovako, spojit ćemo više stvari u jednu. Jako mi je drago što je pjesma ispala ovako. Baš mi je puno srce kad je slušam.'', kaže Huljić.

Na Marcelitov božanski vokal nisu imune ni svjetske glazbene zvijezde.



''Upravo sam nastupio u Bocellijovoj vili, jako sam se bojao, ali sve je prošlo dobro. I Andrea Bocelli mi je rekao da mi je glas dobar. Doista sam sretan zbog toga, i to samo dva dana nakon što sam nastupio s Jasonom Derulom kao njegov poseban gost. Toliko sam ponosan i ne mogu vjerovati da se ovo događa baš meni, ali svaki dan sanjam više.'', rekao je je pjevač iz američkog Supertalenta.

Uz obitelj i glazbu, ovaj otac dviju djevojčica dosta je posvećen i humanitarnom radu.



''Radim dosta dobrotvornih događaja na Filipinima. Jedan od njih je gradnja kuća za ljude starije životne dobi koji nemaju gdje živjeti. I ja sam iskusio kako je biti beskućnik kad sam imao 8 godina, što doista nije lako za dijete, a pogotovo za osobe starije životne dobi, pa sam sad osnovao vlastitu fundaciju Marcelito Pomei.'', objasnio je pjevač.

Marcelito se suočio i s tamnom stranom slave. Naime, pojedini portali su 2020. prenijeli lažnu vijest da je pronađen mrtav u hotelskoj sobi.



''U početku sam bio zabrinut, ali postoji izreka - kad te netko ogovara da si mrtav, to znači da ćeš živjeti duže. Zato sam išao uživo putem svoje stranice, samo da bih dao do znanja ljudima da sam živ jer je mnogo mojih producenata bilo zabrinuto zbog mojih budućih nastupa.'', zaljučio je Marcelito.

A za njegove buduće nastupe nema straha jer za karizmatičnog Filipinca uskoro će se čuti diljem svijeta.

